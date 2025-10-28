Suscríbete
Edén Muñoz deberá pagar más de 1 millón de pesos por cantar tema prohibido en Querétaro

El presidente municipal del estado dio a conocer que el cantante y la empresa que organizó el concierto fueron sancionados.

October 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eden-Muñoz.jpg

El cantante fue multado por modificar la lista de canciones que le fueron autorizadas.

Instagram

“Hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada por supuesto que habrá una sanción”.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, dio a conocer que el cantante Edén Dorantes fue sancionado por no cumplir con la lista de canciones previamente autorizadas para su presentación.

Macías indicó que al solicitar permiso para el concierto, el artista y la empresa firmaron un playlist oficial en el que se comprometían a interpretar únicamente las canciones aprobadas, excluyendo las que hacen alusión a la apología del delito.

Sin embargo, durante el evento, Muñoz cambió la lista e incluyó canciones no registradas.

“Del playlist que firmó y se comprometió a presentar ese día en el concierto, ahí en el concierto hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada por supuesto que habrá una sanción, habrá sanciones, habrá multa y veremos si se vuelve a presentar o no”, dijo el edil.

El presidente municipal enfatizó que cualquier artista o empresario que no cumpla con la normativa y las regulaciones municipales no podrá presentarse nuevamente en Querétaro, reiterando la importancia de acatar los reglamentos para eventos públicos en la ciudad.

Antes de que esta información se diera a conocer, Edén celebraba en redes que, en poco tiempo, ofrecerá sus primeros conciertos en el Auditorio Nacional, los días 7 y 8 de noviembre.

“Nuestros primeros Auditorios, mucha música, familia, invitados que también son familia y, sobre todo, toda una ‘peda-noche’ sanadora”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque todavía no se especifica el monto total de la penalización se espera que el municipio determine entre los 2 mil y hasta un millón 145 mil pesos.

Edén Muñoz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
