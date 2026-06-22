Camila Sodi fue sometida a cirugía donde LE EXTIRPARON el útero; este es su estado de salud

“Estaré sanando”.

Fue a través de sus redes sociales que Camila Sodi reveló que fue hospitalizada y se sometió a una histerectomía, misma en la que se extirpa el útero o parte de éste. La actriz compartió una serie de fotografías y aunque no dio detalles, expresó:

“Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, escribió.

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Luego, la sobrina de Thalía dedicó unas palabras al personal médico que la atendió y les agradeció por su apoyo y cuidado.

“Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas”, publicó.

Finalmente, la protagonista de ‘Rubí’ dirigió otro mensaje a las mujeres que han pasado por estos procedimientos y que, según contó, le narraron sus historias, las cuales le habrían ayudado a superar el miedo y a dar cara al futuro.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, agregó.

Hasta el momento, Sodi no ha revelado las causas que la llevaron a someterse a la intervención, sin embargo, de lo que sí hablo es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos.

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Cabe recordar que hace apenas unas semanas, Camila festejó su cumpleaños 40, etapa a la que llamó como mágica y muy especial.