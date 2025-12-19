Violeta Isfel enfrenta la menopausia prematura a sus 40 años: “sientes que te quemas y no puedes más”

“Me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles”.

La antagonista de ‘Atrévete a soñar’, Violeta Isfel, tuvo un encuentro reciente con la prensa y ante los reporteros confesó cómo vive una etapa de su vida que llegó de forma prematura y que le ha significado un reto.

Según los médicos, la menopausia empieza con la perimenopausia, una transición natural con periodos irregulares, sofocos y sudores, que generalmente ocurre entre los 45 y 55 años.

En el caso de Violeta, llegó a sus 40 años, y asegura que “me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles y la realidad es que no está siendo el caso. He tenido una menopausia bastante buen onda, si así se le puede llamar”, contó.

Pese a que sí ha experimentado bochornos nocturnos “que sientes que te quemas y que ya no puedes más”, añadió que también “he vivido insomnios terribles”.

La menopausia prematura en la vida de la actriz pudo haber llegado debido a una cirugía en donde le retiraron la matriz tras diversos problemas de salud que estaba enfrentado.

Someterse a una histerectomía “creo que la mejor decisión que pudimos tomar fue aceptar que mi útero ya no tenía mucho qué hacer, al contrario me estaba trayendo bastantes conflictos y ahora ya va ser un año y cachito que me siento muy bien”, comentó.

Y añadió que en su caso, “quitar un órgano en lugar de que llegara la peri y luego llegara la menopausia, a mí me llegó de golpe, pero puede pasar que aunque te quiten el útero, tienes la perimenopausia y luego la menopausia, en ni caso no, llegó de golpe”.

Violeta dice que la menopausia sí ha representado un reto, sin embargo, cuenta con una red de apoyo que la contiene.