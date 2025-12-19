Suscríbete
Famosos

Violeta Isfel enfrenta la menopausia prematura a sus 40 años: “sientes que te quemas y no puedes más”

La actriz contó cómo atraviesa esta etapa que ha representado un reto en su vida.

Diciembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel.jpg

La actriz vive la menopausia de forma temprana.

YouTube

“Me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles”.

La antagonista de ‘Atrévete a soñar’, Violeta Isfel, tuvo un encuentro reciente con la prensa y ante los reporteros confesó cómo vive una etapa de su vida que llegó de forma prematura y que le ha significado un reto.

Según los médicos, la menopausia empieza con la perimenopausia, una transición natural con periodos irregulares, sofocos y sudores, que generalmente ocurre entre los 45 y 55 años.

En el caso de Violeta, llegó a sus 40 años, y asegura que “me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles y la realidad es que no está siendo el caso. He tenido una menopausia bastante buen onda, si así se le puede llamar”, contó.

Pese a que sí ha experimentado bochornos nocturnos “que sientes que te quemas y que ya no puedes más”, añadió que también “he vivido insomnios terribles”.

La menopausia prematura en la vida de la actriz pudo haber llegado debido a una cirugía en donde le retiraron la matriz tras diversos problemas de salud que estaba enfrentado.

Someterse a una histerectomía “creo que la mejor decisión que pudimos tomar fue aceptar que mi útero ya no tenía mucho qué hacer, al contrario me estaba trayendo bastantes conflictos y ahora ya va ser un año y cachito que me siento muy bien”, comentó.

Y añadió que en su caso, “quitar un órgano en lugar de que llegara la peri y luego llegara la menopausia, a mí me llegó de golpe, pero puede pasar que aunque te quiten el útero, tienes la perimenopausia y luego la menopausia, en ni caso no, llegó de golpe”.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia
Diciembre 19, 2025
Famosos
Le hacen intervención a Luis Gerardo Méndez por quedarse en su personaje prepotente: “tienes que parar”
Diciembre 19, 2025
Famosos
Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen
Diciembre 19, 2025
Tino-Parchís-brazo.jpg
Famosos
‘Tino’ de ‘Parchís’ cuenta la verdad sobre el trágico día en el que PERDIÓ EL BRAZO izquierdo
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Nicolás-Buenfil-Zedillo.jpg
Famosos
Hijo de Erika Buenfil quiere conocer a su abuelo Ernesto Zedillo e incursionar en la política
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
secreto-luna.jpg
Series y Cine
“El secreto de Luna”, ópera prima Oduver Cubillan, triunfa en la cartelera de EEUU
Diciembre 19, 2025
 · 
Nayib Canaán
final-estrellas-.jpg
Famosos
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Violeta dice que la menopausia sí ha representado un reto, sin embargo, cuenta con una red de apoyo que la contiene.

“Gracias a mis especialistas, yo voy de la mano de mi ginecóloga. Para mí mi esposo es una ancla, un cable a tierra, él ha sido amorosísimo, muy paciente. Tengo terapia de apoyo, obviamente en los momentos importantes o claves sí la tomó con más frecuencia, pero sí es parte de mi vida”, concluyó la actriz.

violeta isfel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandro sanz candela marquez (1).jpg
Famosos
Amigo de Candela Márquez revela por descuido cómo va la relación con Alejandro Sanz
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (2).jpg
Famosos
Los caminos de Bad Bunny y Belinda se cruzan: así los ve Mhoni Vidente en 2026
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
angreica vale.jpg
Famosos
Angélica Vale habla de su divorcio y sorprende con su nueva apariencia
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
loreto cid.jpg
Famosos
Acusan a influencer de hacerse pasar por Sabine Moussier; ella explota: “Hijos de la gran...“
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
diego amozurrutia.jpg
Telenovelas
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones
Aunque no todas han tenido el mismo título, esta telenovela ha conservado en cada una de sus cuatro versiones al villano que deja plantada a la protagonista en el altar
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Habla Kristin Cabot, la protagonista del escándalo en show de Coldplay: “Pagué un precio alto”
Fue captada con un hombre que no era su esposo en pleno concierto.
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marjorie-hijo-.jpg
Famosos
Marjorie de Sousa celebra su reinvención en 2025 y presume que su hijo Matias es divertido y talentoso
Con el éxito de Cómplices, la actriz se reinventa en la comedia y celebra la solidaridad entre mujeres.
Diciembre 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Como-dice-el-dicho.jpg
Famosos
Actor de ‘Como dice el dicho’ está desahuciado y afirma que “solamente estoy con mi fe y mi esperanza”
Horacio Beamonte rechazó someterse a las quimioterapias u otros tratamientos.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez