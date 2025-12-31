Rocío Sánchez Azuara ingresa al quirófano y se recupera de delicada cirugía, ¿qué le pasó?

“Medité hace una semana a mi útero por los tres benditos hijos que me dio”.

La madrugada del 29 de diciembre, la conductora Rocío Sánchez Azuara fue hospitalizada para someterse a una delicada cirugía.

La propia presentadora de ‘Acércate a Rocío’ indicó que se recupera de la intervención que duró alrededor de tres horas y que todo salió como lo esperaba, por lo que agradeció al equipo médico.

A Sánchez Azuara le quitaron la matriz luego de que su ginecóloga detectara que su endometrio estaba creciendo. Esta condición le ocurrió debido a que tras haber tenido tres cesáreas estaba surgiendo fibrosis alrededor de su útero, por lo que era indispensable la intervención.

“Les cuento como inicié la semana… Histerectomia por laparoscopia con la mejor doctora”, escribió Roció.

La intervención quirúrgica a la que fue sometida es un procedimiento mínimamente invasivo en donde le extirparon el útero a través de pequeñas incisiones abdominales, esto garantiza que la recuperación sea más rápida, tenga menos dolor y menos cicatrices.

“Después de un chequeo notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, al grado de que lo que sacaron de mi cuerpo fue un endometrio de 11 centímetros”, indicó la presentadora de 62 años.

Rocío confesó que su cirugía fue complicada, pero que finalmente “pudieron separar” su vejiga y finalmente le retiraron el útero.

“Medité hace una semana a mi útero por los tres benditos hijos que me dio; me puse en manos de Dios (...) antes de la cirugía”, expresó.

En medio de su recuperación, Sánchez Azuara agregó: “Todo salió excelente, en verdad estoy, yo misma sorprendida, no solamente en mi evolución, las benditas manos en las que caí”.

“Les agradezco muchísimo su preocupación”, concluyó Rocío.

