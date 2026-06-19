Bronco se viste de luto: despiden a Eddie Valdivia, quien deja huella en la historia del grupo

“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. EDDIE VALDIVIA Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”, se puede leer en la publicación que colgó el grupo en sus redes sociales”.

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”.

“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. EDDIE VALDIVIA Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”, se puede leer en la publicación que colgó el grupo en sus redes sociales”.

Los integrantes de Bronco compartieron un triste mensaje en el que despiden a “un gran amigo” y colaborador fundamental en la carrera de la banda.TE RECOMENDAMOS:

Añadieron que “su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descanse en paz”.

La banda conformada por Lupe, René y José Adán Esparza, además de Javier Cantú, no abundaron en mayores detalles sobre el deceso de su amigo o las causas de su fallecimiento.

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Sin embargo, los seguidores de la agrupación de inmediato llenaron la publicación de mensajes de condolencias y pésame para la familia de Eddie Valdivia.

Descanse en paz.