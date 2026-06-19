Bronco se viste de luto: despiden a Eddie Valdivia, quien deja huella en la historia del grupo

“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo.
EDDIE VALDIVIA
Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”, se puede leer en la publicación que colgó el grupo en sus redes sociales”.
“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”.
“Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo.
EDDIE VALDIVIA
Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias”, se puede leer en la publicación que colgó el grupo en sus redes sociales”.
Añadieron que “su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descanse en paz”.
La banda conformada por Lupe, René y José Adán Esparza, además de Javier Cantú, no abundaron en mayores detalles sobre el deceso de su amigo o las causas de su fallecimiento.
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Sin embargo, los seguidores de la agrupación de inmediato llenaron la publicación de mensajes de condolencias y pésame para la familia de Eddie Valdivia.
Descanse en paz.