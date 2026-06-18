Betty Monroe responde a críticas sobre su apariencia: ¿Qué querías?

El éxito de Betty Monroe en “Como en el cine” fue tan fuerte que incluso hoy, un cuarto de siglo después, la gente la recuerda por esa telenovela.

“Estuvimos al aire durante año y medio”, recordó Monroe en una entrevista con Imagen TV en 2019.

Durante la pandemia y en los años que han seguido, la actriz desapareció de los medios y sus fans sabían de ella ocasionalmente solo cuando hacía algunos videos en TikTok.

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La historia de éxito de Betty Monroe

Betty Monroe fue una de las estrellas que impulsaron la primera etapa de telenovelas en TV Azteca durante la primera década del siglo XX.

También se convirtió en una de sus conductoras estelares en programas como “Tempranito”, con Alan Tacher.

Su pico más alta de popularidad lo tuvo en 2001 con su personaje de Rubí en la telenovela “Como en el cine”, en la que compartió escena con Ninel Conde, Lorena Rojas, Ana La Salvia y Daniela Garmendia.

En algún momento de su carrera se mudó a Televisa donde participa en la telenovela “Sueño de amor” así como en algunos episodios de “Como dice el dicho”.

Y luego desapareció.

¿Qué respondió Betty Monroe a las críticas?

Comenzó a tener de nueva cuenta actividad den su perfil de TikTok ene enero de este 2026.

Y en una transmisión en vivo este 15 de junio, anunció que regresará a la televisión.

Pero en esa misma transmisión, Monroe recibió un comentario desafortunado de una seguidora:

“Te ves muy desmejorada”.

Betty leyó el mensaje en vivo y respondió con franqueza:

“Pues sí, ya tengo 48 años. ¿Qué querías, que me viera como de 15?”.

La actriz dejó publicado este fragmento de la transmisión en vivo en s u perfil de TikTok, donde recibió decenas de comentarios apoyándola.