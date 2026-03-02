Suscríbete
‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ de ‘La Familia P. Luche’ viven inesperado REENCUENTRO a 14 años de su exitosa dupla

Los famosos se mostraron sumamente emocionados con volverse a ver.

Marzo 02, 2026 
Ericka Rodríguez
‘Excelsa’ y su hijo ‘Maradonio’ volvieron a verse después de años buscándose.

La actriz Bárbara Torres compartió en su cuenta de Instagram, las fotos de lo que sería el reencuentro de los populares personajes ‘Excelsa’ y ‘Maradonio’, integrantes de la serie ‘La Familia P. Luche’. La argentina colgó en sus redes sociales un divertido sketch en el que narran el instante en el que la famosa sirvienta se encuentra con su hijo luego de años buscándolo.

“Ay, mi hijo, qué triste... ¿será o no será? Se me hace que sí es”, se le escucha decir a Torres en el momento en el que su mirada se cruza con la de un joven muy parecido a ‘Maradonio’. “¿Mamá?”, le responde él, para luego fundirse en un abrazo.

Todo iba bien hasta que el creador de contenido, Jorge Armando, responsable del reencuentro, aclaró que no se trataba del ‘Maradonio’ original, sino el ‘Maradonio’ de internet. Sin embargo, el joven ha ganado gran popularidad por su parecido con Brayan Gibrán Mateo, el verdadero intérprete.

“Isaac no es el verdadero ‘Maradonio’, solamente le han dicho que se parece muchísimo y los tres no descansaremos hasta encontrar al verdadero actor”, señaló el influencer en el video de Bárbara Torres.

En tanto, Torres y el creador de contenido prometieron que seguirán en la búsqueda del actor que es ampliamente recordado por su poema del Día de las Madres y su gracia y comentarios sin filtro.

¿Qué fue del verdadero ‘Maradonio’?

Con apenas 4 años, Brayan Gibrán Mateo se unió al elenco de ‘La Familia P. Luche’ para dar vida a ‘Maradonio’, el hijo del ‘Excelsa’.

Con su personaje se ganó el cariño del público por su naturalidad frente a las cámaras, sin embargo, al terminó de la emisión se alejó por completo de la televisión.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
