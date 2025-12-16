Suscríbete
Cruz ‘N’ se solidariza con Melenie Carmona y exhibe chat de Alicia Villarreal

Sigue el pleito en el entorno de ‘La Güerita consentida’

Diciembre 16, 2025 • 
chat-alicia-villarreal-cruz.jpg

Chat de Alicia Villarreal

El distanciamiento entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona desató una ola de críticas y declaraciones de personas cercanas, como Arturo Carmona y Cruz ‘N’, quienes defienden a la joven.

En un reciente encuentro con la prensa, Cruz le dio la razón a Melenie, en cuanto a señalar que Alicia fue quien la metió en el escándalo al mencionar su nombre primero. “Porque así fue. Yo le mandé un mensaje cuando estaba abordando un vuelo, le dije: ‘¿Sabes qué? No caigas. No entres al circo"”.

Pese a que Cruz quiso advertir a Melenie para no entrar en controversia, él asegura que su exhijasta “no vio mi mensaje a tiempo. Ella sabía, o sea, obviamente que iba a suceder y mencionaba el nombre de la niña”.

“Es muy válido que uno se cansa y quiere aclarar las cosas. Fue eso, aclarar las cosas, y se ha guardado muchas cosas. Ella lo dijo muy claro”, dijo Cruz al darle la razón a Melenie

“A mí no me gusta hablar. Voy a ser claro. Como dijo Melenie, hay prueba de todo. Es un chat de la familia”, dijo al sacar su celular y mostrarlo ante la cámara.

Cruz enseñó conversaciones familiares de un chat de 2024, donde Alicia Villarreal reconocía que él había sido parte de su éxito musical, aunque ahora ya lo quiera desterrar.

“Me da mucho orgullo y también agradezco a su papá porque muchos de estos números musicales los hemos hecho juntos”, se vio en el mensaje escrito por Alicia Villarreal, que Cruz exhibió ante las cámaras.

“O sea, ¿entienden lo que sucede? Uno pues la verdad... Ese es el error, que se le olvida que existe el mundo cibernético y todo lo que se ha declarado, ese dicho se puede usar en su contra. Yo no tengo ni qué decir nada”, insistió Cruz.

Por si fuera poco, Cruz dio a entender que todo el conflicto sigue avanzando y podría salir más información privada a la luz. “Eso no es nada, hay un historial con pruebas”, advirtió el músico.

