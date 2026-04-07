Pepe Aguilar se traga sus palabras tras llamar “MÚSICA MEDIOCRE” a corridos tumbados y canta con Peso Pluma

“Es para mí un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado esta noche porque es el representante de la nueva generación de la música mexicana”.

Lo que parecía una noche histórica en San Antonio, Texas, se convirtió en el blanco de las críticas más feroces en redes sociales para el cantante Pepe Aguilar. Y es que tras ser la sorpresa en el concierto de Peso Pluma, ahora es llamado “el oportunista Aguilar”.

El fin de semana pasado, el famoso Peso Pluma causó asombro al presentar a uno de los máximos representantes de la música regional mexicana. Y entre aplausos y gritos, Aguilar, acompañado de un mariachi, se plantó en el escenario para entonar ‘El Rey’.

“Quiero decirles algo desde mi corazón, es para mí un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado esta noche porque es el representante de la nueva generación de la música mexicana”, dijo el suegro de Christian Nodal en medio de ovaciones y abucheos.

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Los videos de ese momento comenzaron a difundirse con velocidad en las redes sociales por los asistentes a la presentación. Luego en sus redes sociales compartió un video donde destacó que pasó una noche de “puro orgullo mexicano” y hasta adoptó el slogan del famoso ‘Pura Doble P’.

Y ante los dichos de Pepe, comenzaron las críticas tras recordar que en el pasado habría nombrado a este género musical como “mediocre, chafa y pinc*e”.

Miles de usuarios se sumaron a los comentarios que le recordaban al intérprete de ‘Por mujeres como tú’ sus palabras del pasado.

Fue en 2020, cuando en una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’ tachó a las nuevas generaciones de estar creciendo con “toda esta mier*a”. Esas palabras no sólo encendieron la red, sino que desataron una guerra frontal con Natanael Cano, quien no dudo en mandarlo “a la v…”, por sus comentarios contra el género.

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Por ello, ahora le llaman “El oportunista Aguilar” y le reprochan “¿no que no le gustaba juntarse con esos chamacos de corridos tumbados?”, además de que “¿dónde quedó la defensa de la música de calidad” y si “se dobló ante el éxito de los corridos tumbados”.

Los internautas no perdonan y tachan al heredero de la dinastía Aguilar de incongruente.