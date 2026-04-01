Peso Pluma y el colapso que preocupa entre rumores de excesos y distancia con Kenia Os

No fue una presentación más, fue un momento incómodo que dejó de sentirse como espectáculo para convertirse en señal de alerta.

Peso Pluma apareció en el escenario y, lejos de la energía arrolladora que lo caracteriza, mostró una actitud que descolocó a sus propios fans. Movimientos erráticos, desconexión y una vibra extraña bastaron para que el video se viralizara en cuestión de horas. Y con ello, lo inevitable: teorías, juicios y una lluvia de versiones que apuntan en distintas direcciones, algunas sin sustento, pero todas igual de ruidosas.

El éxito del cantante ha sido tan explosivo como exigente. En muy poco tiempo se convirtió en una figura global, encabezando listas y llenando recintos, pero también entrando en una dinámica de presión constante. Su actual gira por Estados Unidos, con más de 40 fechas, no solo representa un logro, sino también un desgaste acumulado que podría estar pasando factura.

En ese contexto, cualquier fisura se vuelve evidente. La industria no se detiene y las redes sociales tampoco: ahí, cada gesto se amplifica y cada error se convierte en tendencia.

A la par, su vida personal suma un ingrediente más a la conversación. Su relación con Kenia Os, seguida de cerca por millones, atraviesa una etapa marcada por la distancia. Las agendas de ambos apenas coinciden y el propio cantante ha dejado entrever que la extraña. Sin embargo, sus declaraciones han sido percibidas como insuficientes, lo que ha abierto la puerta a especulaciones más profundas. En un entorno donde el silencio pesa, la narrativa se construye sola… y no siempre a su favor.

Lo que ocurre con Peso Pluma no solo habla de él, sino de una industria que empuja al límite a sus estrellas.

La presión por mantenerse vigente, la exposición permanente y la exigencia del público forman una combinación difícil de sostener. En ese escenario, los rumores sobre excesos o crisis emocionales encuentran terreno fértil, aunque no existan confirmaciones. Pero el debate ya está instalado y revela algo más grande: la fragilidad detrás del éxito.

Mientras tanto, el cantante permanece en silencio, dejando que sean otros quienes hablen por él. Y en ese vacío, la conversación crece, se deforma y se endurece. Porque cuando el ídolo titubea, el público no solo observa… también juzga.

¿Qué opinan los que saben sobre el caso Peso Pluma?

Mara Patricia Castañeda: “Tiene derecho de sentirse triste”

“Los shows de Peso Pluma siempre han sido exagerados y subidos de tono, pero creo que con esta gira que está comenzando, él está muy enamorado de Kenia Os y ahorita la ve menos por sus compromisos y los de ella. Yo creo que tiene todo el derecho de sentirse triste, de extrañar a su novia, con quien creo llegará al altar pronto. No creo que estemos en posición, como medios, de estar hablando de fentanilo o de drogas cuando hay muchos jóvenes que siguen a Peso Pluma, y por esta información errónea puedan cometer alguna tontería. Hay que tener mucho cuidado con lo que difundimos. Mi respeto para Peso Pluma”.

Alejandro Zúñiga: “El escenario merece todo el respeto”

“Lo de Peso Pluma es un reflejo de lo complicada que está ahorita la vida para los jóvenes y para las nuevas figuras del espectáculo. Siento que se han vuelto personajes aspiracionales erróneamente, que no están dando un mensaje positivo, todo lo contrario. Me parece que el escenario merece todo el respeto del mundo, que te tienes que subir realmente en tus cinco sentidos y cantar bien. Creo que estos nuevos cantantes lo están haciendo mal.”

Las imágenes del cantante completamente sedado desataron una avalancha de burlas Arturo Holmes/Getty Images for Coachella

Gerardo Escareño “Vaya Vaya": “Quizá lo hace para desbordar su energía”

“Hay algo que noté al ver los videos y que cambió mi perspectiva de Peso Pluma en el escenario. Kenia Os lo declaró en entrevista en algún momento: ella es novia de Hassan (nombre real del cantante) y Peso Pluma es un personaje que causa polémica, hace música, es irreverente y genera controversia. Peso Pluma es eufórico y entiendo que llamen la atención las conductas que tiene en escena. Sin embargo, sería importante cuestionar si lo hace para desbordar su energía en el escenario y si forma parte de este personaje que él mismo fue creando, ya que últimamente han circulado varios videos donde se le conoce más interiormente y es otro totalmente”.

Luis Magaña: “Le urge un descanso”

“No es nuevo el rumor de que sufre episodios esporádicos de ansiedad y depresión, situaciones que podrían intensificarse en medio de la presión laboral constante. El riesgo del ajetreo de una gira musical extensa y exitosa, como la que se vive en el concepto de Dinastía by Peso Pluma & friends, es muy alto (…). La explicación de Peso Pluma respecto al controversial video fue que extraña a su actual pareja (Kenia Os), pero resultó vaga e insuficiente, por lo que la falta de claridad hace ineficiente el relato. El primer paso para resolver cualquier conflicto es aceptar que existe. A este triunfador global de la música urbana le urge descansar, dado que le faltan más de 30 conciertos. A veces la deficiente planeación y logística en las agendas de los famosos los desborda hacia el descontrol”.