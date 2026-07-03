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Arrestan a actor de ‘El Señor de los Cielos’ por ‘tocarse’ frente a una piscina y un PARQUE INFANTIL

Las autoridades presentaron al histrión por presunta “exposición indecente”.

Julio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Actor de ‘El Señor de los Cielos’ es arrestado por “exposición indecente”.

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El pasado 1 de julio, en el condado de Miami-Dade, en Florida, fue arrestado el actor Franklin Virgüez, actor de ‘El Señor de los Cielos’, por presunta “exposición indecente”.

Primeros reportes apuntan que el histrión, de 72 años, fue captado aparentemente masturbándose dentro de su auto y frente a una piscina comunitaria y al parque infantil del complejo residencial Doral Park Country Club.

Las autoridades recibieron una denuncia por presunto exhibicionismo de un hombre mientras un grupo de niños jugaba a pocos metros de él.

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En el informe se señala que el denunciante caminaba por el estacionamiento cuando observó al hombre en su automóvil con el pene completamente expuesto por lo que de inmediato notificó al personal del Club House.

Previo a notificarle a las autoridades, volvió al estacionamiento y grabó lo que estaba haciendo el actor. Virgüez, al percatarse supuestamente de lo que ocurría, abandonó el sitio, sin embargo, las placas quedaron expuestas y eso permitió su localización.

La detención del actor venezolano se produjo horas después frente a su residencia y Franklin no puso resistencia y ejerció su derecho a guardar silencio.

En el informe de arresto policial se señala que Franklin presentaba manchas visibles en el pantalón, por lo que fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Franklin Virgüez se declaró inocente en su primera audiencia.

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La jueza a cargo del caso le impuso una fianza de 2 mil 500 dólares. Virgüez enfrenta dos cargos formales por presunta exposición indecente y el caso continúa en investigación.

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Franklin Virgüez es conocido por participar en telenovelas como ‘Papá a toda madre’ y ‘La doble vida de Estela Carrillo’. Sin embargo, también es conocido por su trabajo en ‘Eva Luna’ y ‘El Señor de los Cielos’, donde interpretó al ‘General Carreño’.

El Señor De Los Cielos ARRESTO
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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