Muere leyenda de la música norteña, don Ramiro Cavazos, a los 99 años

El regional mexicano y la música norteña están de luto tras confirmarse el deceso de don Ramiro Cavazos, una de las figuras más emblemáticas del género y considerado por muchos como una autentica leyenda del Tex-Mex.

Don Ramiro fue pionero en consolidar el sonido Tex-Mex con su banda ‘Los Donneños’, misma que marcó a generaciones de intérpretes y abrió camino para el género dentro y fuera de México.

A lo largo de su carrera colaboró con destacados exponentes de la música norteña y también formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano con diversas participaciones.

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Tras darse a conocer la noticia, músicos y agrupaciones como ‘Pesado’, ‘Invasores de Nuevo León’, ‘Herederos de Nuevo León’, ‘Los Barón de Apodaca’ y ‘Los Cachorros de Juan Villarreal’, entre otros, comenzaron a expresar su tristeza a través de redes sociales, donde destacaron su invaluable aporte al regional mexicano.

Hasta el momento, la familia de Don Ramiro Cavazos no ha informado las causas de su muerte.

¿Quién fue don Ramiro Cavazos?

Fue uno de los grandes exponentes de la música norteña y una figura fundamental del regional mexicano. Originario de Garza Ayala, comunidad perteneciente al municipio de Los Ramones, Nuevo León, nació en 1927 y dedicó más de siete décadas de su vida a la música, consolidándose como una de las máximas referencias del género.

A lo largo de su trayectoria, Cavazos trabajó incansablemente para preservar y difundir la música norteña. Compartió escenarios con agrupaciones y artistas emblemáticos como ‘Los Alegres de Terán’, y dejó una huella imborrable gracias a sus innovaciones musicales.

Fue uno de los impulsores del característico sonido norteño al incorporar el bajo sexto, la guitarra de 12 cuerdas y su distintiva segunda voz, elementos que contribuyeron a definir el estilo de la música norteña y del Tex-Mex.

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Además de su faceta como intérprete, Don Ramiro destacó como compositor, con un legado de más de 250 canciones. Entre sus obras más reconocidas se encuentran ‘Ojos negros nunca engañan’, ‘Mataron a la paloma’, ‘Una palomita’ y ‘El corrido de Bernabé Mata’, temas que permanecen como parte importante del repertorio del regional mexicano.