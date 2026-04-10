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Así era el amor entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón: recordamos fotos y mensajes que el cantante le enviaba

Este 9 de abril es el tercer aniversario de la muerte del cantante, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
julian figieroa imelda tunon.jpg

Imelda publicó una foto para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Julián

Instagram

“No culpes a la playa”, escribió Julián Figueroa hace casi 8 años en una publicación de Instagram.

La referencia a la canción de Luis Miguel se explicaba con la foto que acompañaba el verso: Julián viaja en bote por el mar junto con Imelda Tuñón, quien fue su esposa durante siete años.
La pareja tuvo una relación tormentosa, marcada por las separaciones y constantes intentos por reconstruir su familia junto a su hijo José Julián.
Este 9 de abril se cumplen 3 años de la repentina muerte de Julián Figueroa, sucedida en casa de su madre Maribel Guardia, donde vivía junto con Imelda en una etapa en la que efectivamente se habían reconciliado.
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Imelda Tuñón recuerda a Julián

De hecho, Imelda publicó una foto hoy para recordar su amor y la esperanza con la que habían decidido enfrentar su futuro juntos apenas unos días antes de la muerte del cantante.

“No me gusta publicar cosas en este tipo de días porque siento que deberían de quedar solo para quienes lo vivimos pero entiendo que el público también fue parte de nuestra historia. Esta foto fue a pocos meses de tu partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina ni los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia”.

Imelda ahora vive una etapa de crisis derivada del pleito que tiene contra Maribel Guardia. Desde hace 14 meses han tenido que combatir el tribunales primero por la guarda de Julián y luego por la herencia.

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Dos enamorados

El de 2018 quedó registrado en el perfil de Julián Figueroa como el año en el que más disfrutaban demostrar su amor en redes sociales.
“Amor de los dos”, publicó el hijo de Joan Sebastian en una foto de ese año en la que aparecen en un restaurante, cenando y dándose un beso tierno en los labios.

En esa misma publicación se puede ver la respuesta de Imelda una semana después: escribió ocho emojis de corazón.
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Su último recuerdo juntos

La última foto que Julián publicó con Imelda fue en la Navidad de 2022, tres meses antes de su muerte.

Aparecen no solamente él e Imelda, también su hijo José Julián. Los tres, como familia que recién se había reunido para intentar un futuro juntos, están de pie junto al árbol de Navidad: Julián viste un típico suéter navideño mientras que ella usa una blusa blanca calada y con holanes.

"¡Feliz navidad a todos! Aprovechen cada instante al lado de los seres que aman”, escribió el hijo de Maribel Guardia.

¿Cómo le decía Julián de cariño a Imelda?

Otra foto que muestra el amor que se tuvieron es la que publicó Julián justo en la época en la que murió su padre, Joan Sebastian.

En medio de la tristeza por la pérdida de Joan, Julián se fue de viaje junto con Imelda y publicó un par de fotos en la playa en las que, además, se refirió a su esposa como su “babygirl”.
En su publicación de este 9 de abril de 2026, Imelda cerró su mensaje con una dedicatoria para Julián.

“Muchas gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida y gracias por ser un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia. Siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació”.

Julián Figueroa Imelda Garza Tuñón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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