Revelan si policías hallaron algo y por qué no hubo necropsia de Julián Figueroa.

Ante la sorpresiva muerte de Julián Figueroa, muchas especulaciones surgieron en torno a las causas de su deceso, pese a que la versión oficial determinó que fue por un infarto.

Supuesto abuso de sustancias, un presunto suicidio y hasta posible homicidio fueron algunas de las versiones que circularon luego de que el periodista Carlos Jiménez informara por primera vez sobre la terrible noticia de la muerte del hijo de Maribel Guardia.

La mañana del 10 de abril, en entrevista con ‘Sale el sol’, el reportero explicó qué ocurrió para que las autoridades no iniciaran ninguna investigación y se informara que la causa de la muerte fue el infarto.

Joanna Vega-Biestro preguntó directamente: "¿Habría manera de que tal vez por tratarse de Maribel Guardia ayudarla y poner que fueron causas naturales? Esto sobre todo lo pregunto por tantas especulaciones que ha habido”.

Así que Carlos Jiménez explicó: “Cuando se da esto, los primeros que llegan son policías capitalinos, y ellos tendrían que haber encontrado cualquier detalle que les llamara la atención que no fuera una causa natural. Es decir, si hubieran encontrado un arma, si hubieran encontrado una carta, drogas, algo que hubiera llamado la atención que ahí sí tendrían que haber reportado para iniciar una investigación”.

Carlos Jiménez respondió a la duda de si las autoridades habría ocultado algo en torno a las causas de la muerte de Julián: “Para hacer algo como lo que comentas, todos tendrían que haberse puesto de acuerdo para que nadie dijera ‘vi algo diferente’. Si un paramédico hubiera visto una pistola, todos tendrían que haberle dicho a los policías y al médico, ‘todos digamos que esa pistola no estaba’. Sería bastante complicado porque tiene que coincidir todo”.

“Si hubiera habido algo diferente, se lo hubieran tenido que llevar al Instituto de Ciencias Forenses para hacer todo un estudio para conocer las causas reales de la muerte. Tan no encontraron algo diferente, que se cierra en un infarto, tan es así que el médico lo certifica y así terminan las especulaciones y se entrega el cuerpo a la funeraria”.



Más tarde, detalló en sus redes sociales: “Para quienes me preguntan por qué no harán necropsia a Julián Figueroa: La autoridad no la realizará debido a la confirmación médica q determina fallecimiento por"infarto al miocardio”. Si @FiscaliaCDMX hubiera hallado indicios q pusieran en duda esa determinación, sí se habría hecho”.