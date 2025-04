Coque Muñiz y el día que confirmó la muerte de Mariana Levy EN VIVO tras ver gritar a Talina Fernández

Este 29 de abril de 2005 se cumplen 20 años de la muerte de Mariana Levy.

La tragedia fue confirmada por Jorge ‘Coque’ Muñiz en vivo, durante el programa “Nuestra Casa”, que se transmitía en el canal 4, que ahora se dedica solo a las noticias como NMás Foro.

En aquella época, ‘Nuestra casa’ era una opción más para los televidentes de la CDMX, con una línea de conductores que incluía a Coque, a Talina Fernández, Carmen Muñoz y Raquel Bigorra, entre otros.

Mariana Levy y Talina Fernández descansarán juntas.

Es por eso que cuando la mala noticia llegó a Talina Fernandez, la producción la escuchó gritar y salir corriendo con la esperanza de ver a Mariana Levy todavía con vida.

Era un viernes 29 de abril de 2005, a la 1 de la tarde con 45 minutos. Mariana Levy iba con José María Fernández “Pirru”, sus dos hijas, María y Paula, y siete niñas más con la intención de ir a Sax Flags para celebrar el Día de la niñez.

En el cruce de las calles Montes Urales y Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, las niñas comenzaron a gritar al ver a hombres con pistolas entre los carros detenidos por el semáforo. Aunque no los asaltaron directamente, Mariana Levy se asustó y murió a causa de un infarto fulminante. Aunque el Pirru la llevó a un hospital cercano, ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Coque Muñiz dijo en vivo:

“Falleció una mujer ejemplar cuya carrera y trayectoria artística que inició en el grupo musical Fresas con crema. Desafortunadamente damos esta noticia, nos comentan que fue un asalto. Desde aquí, todos mis compañeros se unen a una de las personas más lindas que hemos conocido”.

25 años después, el Coque Muñiz ha compartido cómo fueron esos tensos momentos.

“Talina estaba conmigo, estábamos al aire cuando digo la noticia de Marianita. Fue muy duro, increíble”, dijo a Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que cambió mi destino.

“Vemos a la señora que empieza a gritar, preguntamos qué le pasaba a Talina, entra la productora y nos dice que (Mariana) tuvo un accidente. Sale la señora solita a la calle y de ahí, nos marcan a los 10 minutos ‘acaba de fallecer’... Ese momento fue muy duro”.

El chofer de Coque ayudó: “Memo las llevó en el coche y ahí ya estaba Mariana en el suelo, tapada ya... Esa impresión fue horrible”.

En Sale el sol, Coque añadió: “Yo tengo un regalo, y es una canción que le escribí a ella. Yo no fui ni a las misas ni al sepelio, no me gusta, choco mucho con las actitudes de ciertos compañeros que aprovechan la muerte de alguien para salir en la foto. Hay gente que ni tenía relación y suben sus fotos, es en vida”.

“Tengo una canción que le prometí a Talina que siempre iba a quedarse para su familia. Está en YouTube porque se quedó en un programa de televisión pero nunca la grabé”, compartió Coque Muñiz.