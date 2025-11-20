¿Angelique Boyer es Nocturna? Carlos Rivera tiene estas pistas en ‘¿Quién es la máscara?’

Carlos Rivera tiene un largo historial de buenas predicciones en "¿Quién es la Máscara?”.

Por eso le llaman el señor Intuición, pues su sexto sentido suele llevarlo a descubrir en varias ocasiones quién está detrás de la Máscara.

El cantante ahora tiene un opinión fija sobre la identidad de uno de los personajes de esta temporada.

Se trata de Nocturna, que se ha convertido en una de las favoritas del público por su comportamiento desinhibido y hasta sensual.



De hecho, eso provocó que otro de los concursantes, Tony Manguera, le declarara su “amor” públicamente durante el cuarto programa de “¿Quién es la Máscara?”

Y fue esa la primera pista que llevó a Carlos Rivera a la conclusión de que Nocturna era Angelique Boyer.

La actriz acaba de terminar las grabaciones de la telenovela “Doménica Montero” hace un mes aproximadamente por lo que la intuición de Carlos parece que otra vez apunta en la dirección correcta.

¿Cómo llegó a la conclusión Carlos Rivera de que Nocturna es Angelique Boyer?

El hilo de pistas que siguió el cantante para predecir la identidad de Nocturna fue que desde un inicio él pensó que Tony Manguera era Sebastián Rulli. Aunque esa predicción fue errada (Manguera fue descubierto en el sexto programa y resultó ser Julián Gil), Rivera pudo hilar una segunda pista.

“Si Tony Manguera dijo que estaba enamorado de ti... y yo había dicho que era Sebastián Rulli, entonces sin duda hoy te veo y digo: claro, Angelique Boyer”

La predicción de Rivera sucedió durante el segundo combate del sexto programa de ¿Quién es la Máscara?. El resto de las apuestas de los investigadores sobre su identidad quedó así:

