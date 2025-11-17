Conductora de La Casa de los Famosos estaba detrás de Sonny Hámster en "¿Quién es la Máscara?”

El programa de este 16 de noviembre de ¿Quién es la Máscara? tuvo un primer combate en el que fue desenmascarado Tony Manguera.

El personaje inspirado en un bombero reveló su identidad: el actor Julián Gil, quien perdió ante Maestro Bops y Meta Liebre.

El segundo combate, sin embargo, fue igual de emocionante porque enfrentó a Nocturna, Sonny Hamster, Samurái y

Así fue el segundo combate del sexto programa de ¿Quien es la Máscara?

El que se subió primero al escenario fue Sonny Hámster, sobre quien todos los investigadores tienen la convicción de que se trata de una cantante. Las votaciones sobre su identidad quedaron así:



Carlos Rivera: Lidia Ávila

Ana Brenda Contreras: Angélica Vale

Michelle Rodríguez: Melissa Robles

Juanpa Zurita: Mariana Ochoa

Anahí: Mía Rubín

La segunda combatiente fue Nocturna, quien fie a su naturaleza de femme fatale, coqueteó con todos los investigadores. Tras su actuación, esto dijeron los investigadores.

Carlos Rivera dice que es Angelique Boyer

Michelle Rodríguez opina que es María Chacón

Anahí piensa que es Brigitte Bozzo

Ana Brenda Contreras votó por Alana Flores

Juanpa Zurita cree que es Macarena García

El tercer en sumarse al misterio del combate dos fue Samurái, quien mostró sus dotes de cantante, bailarín y poeta, ya que dedicó poetas para todos los investigadores.

Carlos Rivera: “Ya lo había dicho pero hoy con mayor razón pienso que es Jaime Camil”

Michelle Rodríguez: “Siento que es de mi familia disfuncional. Yo creo que es mi hermano Ricardo Fastclicht”

Anahí: “Vi el nombre de Pau en la moto y su novia se llama Paulina; yo digo que es Juan Soler”

Ana Brenda Contreras: “Coincido con él en una telenovela ¿se imaginan que estuviera aquí Aaron Díaz?”

Juanpa Zurita: “Este actor su última comedia romántica es de un motociclista; yo creo que puede ser Mauricio Ochmann”

¿Quien fue el segundo participante que perdió la Máscara este 16 de noviembre?

Los investigadores deliberaron y votaron por salvar a Samurái.

En su turno, el público ejerció su derecho a las votaciones y le dieron la salvación a Nocturna.

De esta manera, Sonny Hámster quedó condenado a revelar su identidad: se quitó la Máscara y se supo entonces que es Odalys Ramírez.