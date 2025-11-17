Suscríbete

Conductora de La Casa de los Famosos estaba detrás de Sonny Hámster en "¿Quién es la Máscara?”

La segunda eliminada del programa de este 16 de noviembre fue una sorpresa para investigadores y público

November 16, 2025 • 
Alejandro Flores
Sonny Hámster.jpg

Sonny Hámster no pudo vencer a Samurái

Instagram

El programa de este 16 de noviembre de ¿Quién es la Máscara? tuvo un primer combate en el que fue desenmascarado Tony Manguera.

El personaje inspirado en un bombero reveló su identidad: el actor Julián Gil, quien perdió ante Maestro Bops y Meta Liebre.
El segundo combate, sin embargo, fue igual de emocionante porque enfrentó a Nocturna, Sonny Hamster, Samurái y

Así fue el segundo combate del sexto programa de ¿Quien es la Máscara?

El que se subió primero al escenario fue Sonny Hámster, sobre quien todos los investigadores tienen la convicción de que se trata de una cantante. Las votaciones sobre su identidad quedaron así:

  • Carlos Rivera: Lidia Ávila
  • Ana Brenda Contreras: Angélica Vale
  • Michelle Rodríguez: Melissa Robles
  • Juanpa Zurita: Mariana Ochoa
  • Anahí: Mía Rubín

La segunda combatiente fue Nocturna, quien fie a su naturaleza de femme fatale, coqueteó con todos los investigadores. Tras su actuación, esto dijeron los investigadores.

  • Carlos Rivera dice que es Angelique Boyer
  • Michelle Rodríguez opina que es María Chacón
  • Anahí piensa que es Brigitte Bozzo
  • Ana Brenda Contreras votó por Alana Flores
  • Juanpa Zurita cree que es Macarena García

El tercer en sumarse al misterio del combate dos fue Samurái, quien mostró sus dotes de cantante, bailarín y poeta, ya que dedicó poetas para todos los investigadores.

  • Carlos Rivera: “Ya lo había dicho pero hoy con mayor razón pienso que es Jaime Camil”
  • Michelle Rodríguez: “Siento que es de mi familia disfuncional. Yo creo que es mi hermano Ricardo Fastclicht”
  • Anahí: “Vi el nombre de Pau en la moto y su novia se llama Paulina; yo digo que es Juan Soler”
  • Ana Brenda Contreras: “Coincido con él en una telenovela ¿se imaginan que estuviera aquí Aaron Díaz?”
  • Juanpa Zurita: “Este actor su última comedia romántica es de un motociclista; yo creo que puede ser Mauricio Ochmann”

¿Quien fue el segundo participante que perdió la Máscara este 16 de noviembre?

Los investigadores deliberaron y votaron por salvar a Samurái.
En su turno, el público ejerció su derecho a las votaciones y le dieron la salvación a Nocturna.
De esta manera, Sonny Hámster quedó condenado a revelar su identidad: se quitó la Máscara y se supo entonces que es Odalys Ramírez.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
jonathaortizleal.jpg
Famosos
Así fue la última foto que le hizo Jonathan Ortiz a Karely Ruiz: autos de lujo y avión privado
El fotógrafo de 34 años fue hallado muerto por la policía en condiciones que todavía no se aclaran
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
samia--.jpg
Famosos
Samia es frontal sobre su decisión de no ser mamá: “Todavía señalan a mujeres que no tienen hijos”
Pero en la ficción, la actriz interpreta a la madre de las protagonistas de “Contrato de corazones, tú y yo”.
November 16, 2025
 · 
Grisel Vaca
lucia-mendez-pedro-torres-hijo.jpg
Famosos
Lucía Méndez y su hijo ante delicado diagnóstico de salud de Pedro Torres: “Estamos unidos como familia”
La actriz y su hijo apoyan al productor Pedro Torres en medio de su delicado diagnóstico de salud
November 16, 2025
 · 
Nayib Canaán
mariana avila fede dorcaz.jpg
Famosos
La novia de Fede Dorcaz se ve obligada a reaparecer por razones económicas
Mariana Ávila publicó un video de 12 minutos par contar lo que ha sucedido desde la muerte de Fede
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores