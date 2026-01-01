Suscríbete
Paola Rojas dice que Verónica Toussaint le dio trabajo en Imagen Televisión EL DÍA DE SU MUERTE

La comunicadora tuvo una amistad muy entrañable con la también conductora y su deceso marcó su futuro.

Enero 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paola Rojas y Verónica Toussaint mantuvieron una amistad inquebrantable.

“Toqué un fondo muy fuerte con la muerte de Vero y tuve una transformación muy profunda”.

La muerte de la conductora Verónica Toussaint marcó muchas vidas. Su despedida conmovió al extremo a su familiares, amigos y seguidores, particularmente a la conductora de noticias Paola Rojas, quien vivió de cerca su enfermedad y sus últimos meses de vida.

Verónica perdió la vida a los 48 años debido a un cáncer de mama que la aquejó. Previamente, Toussaint ya había superado la misma enfermedad.

Antes de morir, Vero le habría recomendado a diversos sanadores que le ayudaron en momentos muy complejos y por los que atravesó por una depresión que puso sanar. Sin embargo, ese momento de vida hizo que Paola renaciera.

“Toqué un fondo muy fuerte con la muerte de Vero y tuve una transformación muy profunda”, expresó la comunicadora en una entrevista con Yordi Rosado.

Toussaint y Rojas tuvieron una amistad entrañable. “Verónica es muy especial, y lo digo en presente porque a mí me sigue iluminando, guiando, dando en cosas muy tangibles”, compartió Paola.

Y además, reveló que gracias a ella consiguió el trabajo que tiene actualmente en la televisión donde conduce ‘De Pisa y Corre’.

“Yo trabajo donde trabajo gracias a Verónica Toussaint. ¿Qué más señal quieres que esta? Cuando murió Vero me buscan de Imagen Televisión, le dedicaron el día entero de transmisión para recordarla. A mí ya me habían buscado de Imagen antes, y no sólo de Imagen, pero yo no podía trabajar en otras televisoras por un tema contractual, estaba un poco congelada, digamos. Ya me habían buscado, no estaba disponible y eso se quedó, digamos en una pausa. El día que murió Vero y que me buscan de Imagen para que diga algunas palabras, primero les dije ‘Ay, no, por fa’, estaba muy triste, no podía ni hablar”, dijo la presentadora.

Sin embargo, un presentimiento o una señal la hizo recapacitar en su decisión de salir al aire para compartir cómo cambió su vida tras conocer a Verónica.

“Pero entonces como que agarré la onda y dije ‘espérate, es una oportunidad de hablar de ella en su homenaje y hay tanto bonito de decir de ella. Lávate la cara, tápate eso rojo que tienes, acomódate y habla. Habla porque toca hablar de Vero’”, indicó.

Y continuó con su relato. “Pues ahí entré al aire, muy conmovida y sí me rompí, lloré, y me vio el productor dentro de Imagen Televisión y dijo ‘Paola, ¿será que ya está disponible?’, y me buscó y me contrató”.

Ante la experiencia de que la buscaran de nuevo para incorporarse a la televisora tras estar congelada por Televisa, Paola no duda que desde otro plano, su amiga intervino para que Rojas tuviera esa oportunidad laboral.

“Estoy convencida de que Vero me dio ese trabajo. Ese trabajo que me ha llenado, que me resucitó”, concluyó la conductora.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
