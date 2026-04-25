La rara enfermedad que Angélica María padeció durante 10 años y sin saberlo: “Mi cuerpo estaba deforme”

En 1989, Angélica María comenzó a notar que su cuerpo cambiaba y ella no podía detener esos cambios.

Probó todo tipo de dietas, ejercicios y disciplinas sin que alguno funcionara. Lo peor del caso es que no solamente se trataba de cambios físico, también metabólicos y fisiológicos.

Por ejemplo, comenzó a perder la visión aceleradamente.

¿Qué fue lo que le pasó a Angélica María? 10 años después de que esa sintomatología la atacó, la propia cantante lo narró en un testimonio para TVyNovelas.

¿Qué enfermedad padeció Angélica María?

Sin saberlo por 10 años, la cantante y actriz padeció el mal de Cushing, un extraño enfermedad que se produce debido al mal uso de la cortisona.

“Nunca imaginé el mal que me estaba haciendo porque cada vez que estaba ronca me auto recetaba un medicamento que me había dado un médico que no era otra cosa que cortisona algo que yo ni sabía Y es que antaño todo se curaba con esa medicina”, comentó en una entrevista publicada en nuestra revista en 1999.

Comentó que su mal se agravó a fines de los años 80 porque además de subir de peso, 32 kilos exactamente, se le agregaron otros problemas de salud como la pérdida de la memoria.

“Mi hija y yo estábamos haciendo “Mamá ama el rock”, a mí se me olvidaban pequeñas frases de la obra y Angélica me las decía en voz muy baja. Fue entonces cuando me empecé a preocupar y me pregunté qué me pasaba”.

La novia de México dice que acudió a muchos médicos después de que empezó a perder la vista.

“Fue algo horrible, yo nunca había utilizado lentes porque no los necesitaba y de un momento a otro la graduación fue aumentando, no me lo explicaba”, señaló la actriz en aquella entrevista a TVyNovelas.

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Por encima de sus padecimientos estaba el incremento gradual de peso y en ocasiones, hasta se hinchaba.

“Ya ninguna dieta me funcionaba”.

El momento de mayor crisis de Angélica María

Sin saber qué hacer un día se puso muy mal en Monterrey se hinchó tanto que se asustó. Fue entonces cuando le recomendaron a un prestigiado endocrinólogo de Monterrey Nuevo León, el doctor Siller, quien con solo verla, le dijo: usted padece el mal de Cushing porque abusó de la cortisona.

La sintomatología de su problemática estaba de manifiesto.

“La cara, se me puso como una luna llena y en la espalda tenía una especie de joroba, que no se me quitaba con nada mi cuerpo Estaba totalmente deforme y yo me encontraba deprimidísima”.

¿Cómo se curó Angélica María?

A pesar de todo ella nunca se dio por vencida y continuó haciendo toda clase de tratamientos que le ayudaban a salvar su figura, pero la muerte de su madre, mánager y compañera, Angélica Ortiz, le trajo varios kilos de más.

“Por angustia, mi hija y yo comenzamos a comer, no sabíamos ni qué hacer”.

Pasada la crisis, Angélica decidió reiniciar su tratamiento y se fue a Estados Unidos junto con su hija, pero ni el spa norteamericano solucionó el problema.



De un momento a otro, Angélica comenzó a ver resultado en sus dietas. Antes de comenzar a grabar la telenovela “Rosalinda” empezó a bajar de peso inexplicablemente.

“Lo consulté con el médico y me dijo que por fin mi cuerpo se había desintoxicado de la cortisona”, contó la actriz en aquel 1999.

Para ese momento, pesaba ya 64 kilos y su figura era otra vez espectacular.