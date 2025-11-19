Christian Nodal confiesa por qué no mencionó a Ángela Aguilar al ganar el Latin Grammy

En la pasada entrega del Latin GRAMMY 2025, Christian Nodal se llevó el gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “¿Quién + como yo?”.

Cuando subió al escenario, ofreció un discurso de su agradecimiento a su equipo, sus colegas, su familia... Pero no mencionó específicamente a su esposa Ángela Aguilar.

Christian sí la besó y luego abrazó a su suegro, Pepe Aguilar, pero no dijo nada sobre su esposa:

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, dijo Nodal en el escenario.

¿Por qué Nodal ‘olvidó’ a Ángela Aguilar?

La mañana de este 19 de noviembre de 2025, al salir de la audiencia donde una jueza resolvió NO vincularlo a proceso por presunta falsificación de documentos, el cantante habló con la prensa y no se salvó de que le preguntaran del asunto.

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia. Su familia es mi familia. Mi hija es mi familia. Mis padres y hermanos son mi familia”.

“No sé si han visto mi agenda pero he estado muy cansado, y esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas”, se justificó.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que estaba en el momento. Más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio... Y para mí fue muy fácil decir ‘mi familia’”.