Suscríbete
Famosos

Christian Nodal confiesa por qué no mencionó a Ángela Aguilar al ganar el Latin Grammy

Lo hacía con Belinda y Cazzu... Pero a su esposa no le dedicó palabras específicas.

Noviembre 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
christian-nodal-angela-aguilar-justificacion.jpg

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Getty Images

En la pasada entrega del Latin GRAMMY 2025, Christian Nodal se llevó el gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “¿Quién + como yo?”.

Cuando subió al escenario, ofreció un discurso de su agradecimiento a su equipo, sus colegas, su familia... Pero no mencionó específicamente a su esposa Ángela Aguilar.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Christian sí la besó y luego abrazó a su suegro, Pepe Aguilar, pero no dijo nada sobre su esposa:

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, dijo Nodal en el escenario.

¿Por qué Nodal ‘olvidó’ a Ángela Aguilar?

La mañana de este 19 de noviembre de 2025, al salir de la audiencia donde una jueza resolvió NO vincularlo a proceso por presunta falsificación de documentos, el cantante habló con la prensa y no se salvó de que le preguntaran del asunto.

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia. Su familia es mi familia. Mi hija es mi familia. Mis padres y hermanos son mi familia”.

“No sé si han visto mi agenda pero he estado muy cansado, y esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas”, se justificó.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que estaba en el momento. Más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio... Y para mí fue muy fácil decir ‘mi familia’”.

@lodelmomentoo

Las dedicatorias de Nodal dicen más que mil palabras… y esta vez dijo nada. El público y Pepe lo notaron 👀🔥 #Nodal #Premios #angela #cazzu #belinda

♬ sonido original - Lo del Momento

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica-maria-divorcio-vale.jpg
Famosos
Angélica María habría quedado devastada porque Otto Padrón sorprendió a Angélica Vale con el divorcio
Noviembre 18, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky se salvó de “una situación crítica": Ya salió de terapia intensiva pero la infección sigue
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abogado-nodal-audiencia--.jpg
Famosos
Christian Nodal sí se presentó ante las autoridades por caso vs. Universal: Se armó zafarrancho a su llegada
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas
El-Señor-de-los-cielos-actrices.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ pide ayuda para su bebé que nació sorda: “los actores no son millonarios”
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-González-Marcos-Montero.jpg
Famosos
Susana González cumple 15 años con Marcos Montero, de ‘Las estrellas bailan en Hoy’
Para muchos ha pasado desapercibido que la actriz mantiene un eterno noviazgo con el actor desde 2010.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-negocio-piramidal.jpg
Raúl Araiza cayó en un negocio piramidal y perdió su dinero: “me llevé al baile a dos cuates y a mi papá”
El conductor de ‘Hoy’ relató que fue víctima de la estafa disfrazada de negocio.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia-klitbo-ruby-.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?": “Si fuera hombre, sería trans o gay”
La actriz vivió una experiencia increíble en el programa de Miguel Ángel Fox.
Noviembre 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
luto-bebe-perdida.jpg
Famosos
Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”
“Es un momento muy doloroso”, escribió Anmarie Camacho.
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas