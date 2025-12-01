Suscríbete
A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería

La tarotista se asomó al futuro del cantante y vio que tendrá problema tras problema

Noviembre 30, 2025 • 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente vio el futuro de Nodal

Mhoni Vidente toma el ejemplo de Nodal para demostrar lo importante que es conocer el futuro.

La tarotista explica que el papá del cantante firmó un contrato que no le convenía a Nodal, sin saber que años más tarde se convertiría en el fenómeno que es a nivel internacional.
“Como el papá no sabía el futuro, firmó algo que ahora ya no le conviene y por eso se vino la demanda”.
Al echarle las cartas a Nodal pero también a Ángela Aguilar, su esposa, Mhoni les da una recomendación.

“Aquí les salen problemas con visas, con documentos para salir del país. Yo les recomiendo a ambos que tengan cuidado con los aviones”.

¿Quién tiene embrujado a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal está actualmente enredado en un pleito legal contra su anterior disquera. El cantante demandó para recuperar los derechos de las canciones que grabó con esa disquera pero la respuesta fue una contrademanda: lo acusan de haber falsificado su firma en varios documentos que presentó como pruebas para ganar el juicio.
El caso se ha complicado hasta el punto de que tiene primero que resolverse un juicio civil para luego pasar al proceso penal.

“Nodal no sale de una cuando ya esté en otra y eso es porque lo tienen bien trabajado, lo tienen bien enterrado en un panteón”.

Mhoni Vidente, de hecho, alcanza a ver algunos datos reveladores sobre la identidad de la persona que quiere provocarle el mal a Nodal y a Ángela Aguilar.

“La brujería que le están haciendo a Nodal y Ángela, a los dos, es de una mujer que vive fuera”.

Sin embargo, a pesar de los problemas en su carrera, la pareja tiene un buen futuro en cuanto al amor se refiere.

“No se van a a divorciar... como dijo mi abuelita: entre más les dices, más se encaprichan. Nodal y Ángela van a seguir juntos y se van a casar en marzo, abril, en Zacatecas”.

Nodal y Ángela actualmente están de gira por el sur de Estados Unidos.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
