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Anabel Ferreira
Anabel Ferreira, comediante mexicana popular por su programa “Anabel” en Televisa
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Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades
La comediante padece desde hace casi dos décadas neuralgia atípica del trigémino.
Julio 12, 2026
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Alejandro Flores