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Ana Gabriel muestra detalles de su vida amorosa con Silvana Rojas: a sus 70 años, festejaría 2 de casada

Silvana es sicóloga, de origen peruano, y conoció a la cantante durante un concierto, ya que era su fan

Abril 16, 2026 • 
Alejandro Flores
ana gabriel.jpg

Ana Gabriel ha hecho publicaciones románticas

Instagram

Ana Gabriel está tan enamorada que desde hace dos años comenzó a gritar a los cuatro vientos que está felizmente casada.

En una transmisión en vivo, la cantante respondió algunas preguntas de sus seguidores en las que contó que “ya tiene quien la cuide” y que se “iría de luna de miel”.
La identidad de quien la hacía feliz, sin embargo, era todavía un misterio... hasta que ella misma ha decidido en los dos meses recientes hacer publicaciones en sus perfil de redes sociales que no dejan lugar a dudas.
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¿Cómo dio a conocer Ana Gabriel que está enamorada?

Hace exactamente dos meses, el Día del Amor y la Amistad, Ana Gabriel escribió un mensaje emotivo y con una etiqueta reveladora.

“Happy Valentine’s Day para todos los que creen en el amor, la medicina del alma, agradezco a los que nos desean lo mejor, “ESTAR LOCOS DE AMOR, NO ES UNA LOCURA COMO TAL, ES UN ESTADO DE FELICIDAD” Seamos felices todos, gracias a todos los clubs de Fans. Yo siempre con ustedes”.

Ese fue el mensaje, y al final etiquetó a “silvanita2812". El video que acompaña el mensaje es de Ana Gabriel con una mujer, ambas de espaldas y uniendo sus manos para formar un corazón.

El mensaje fue revelador para sus fans: “Pensé que nunca llegaría este momento que sin censura poder gritarle al mundo su felicidad. Dios las bendiga”, se lee en uno de los varios comentarios en los que la felicitan por la felicidad que muestra.
La etiqueta del mensaje remite al perfil de Silvana Rojas, quien mantiene su Instagram privado pero en cuya descripción se lee que es una “adicta a los viajes”, que vive entre Lima, Nueva York y Los Ángeles, y que es una animalista, amante sobre todo de los perros y los caballos.
Si alguien tenía alguna duda sobre el momento amoroso que viven Ana Gabriel y Silvana, hace cinco semanas la cantante publicó una romántica foto adornada con los efectos de un corazón.

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Se ven ambas de espaldas en el Puente de los Suspiros, un lugar especialmente romántico, ubicado en Lima y que es famoso por una promesa que se le hace a los amantes que lo visitan: si atraviesan el puente sin suspirar, se les cumple un deseo.
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La publicación la hizo Ana Gabriel para conmemorar el Día de la Mujer (el 8 de marzo) y le agregó un breve mensaje:

“Este día conmemorativo felicito a todas las Mujeres del mundo”.

Lo que siguió fue una respuesta absolutamente amorosa: Silvana Rojas le respondió: “Feliz día mujer mía”, y agregó el emoji de un corazón.
Aún más, la cantante respondió a ese mensaje: “Eres todo en mi y por medio siempre”.

ana gabriel mensajes silvana.jpg

Mensajes de amor en redes

Instagram

En esa publicación, los fans de Ana Gabriel han escrito decenas de mensajes de felicitación, además de que suma casi cincol mil “me gusta":

¿Quién es Silvana Rojas, la mujer con la que se habría casado Ana Gabriel?

En el programa La Esquina de las Primicias, conducido por Gil Barrera y Paola Becerra, el reportero Joel O´Farrili, hizo un recuento de cómo ha sido el proceso de Ana Gabriel para dar a conocer su amor.

“Silvana Rojas tiene alrededor de 31 años es deLima, Perú. Vivía en nueva York y es sicóloga deprofesión y conocioi a ana gabriel en 2023 durante un concierto”.

De acuerdo con la información revelada por el periodista, ellas se casaron ere abril y mayo de 2024 por lo que estarían celebrando su segundo aniversario.

Cantante Ana Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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