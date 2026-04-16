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Los chefs Omar y Mariano Sandoval, de ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’, despiden con profunda nostalgia a su papá

Don Mariano murió este 15 de abril.

Abril 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Muere el papá de los chefs Omar y Mariano Sandoval.

Instagram

“En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana”.

Los famosos y queridos chefs Omar y Mariano Sandoval, famosos por sus colaboraciones en los programas ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’, murió este 15 de abril.

En una emotiva publicación de Instagram, así lo despidieron: “Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo”.

Aunque no dieron a conocer los detalles del deceso de Don Mariano, en sus publicaciones se despidieron con profunda nostalgia.

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“En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México. Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere”.

Hace casi un año, el chef Mariano escribió un poco sobre cómo vivió su padre y que era su inspiración por la manera en la que salió adelante.

“Mi papá nació en Tlalnepantla, en el Estado de México, en una familia numerosa. Su papá murió al par de años. A la batalla de vivir junto con sus 9 hijos, mi abuela le hizo frente dedicándose al aseo de un hospital. Dentro de ese universo, mi papá aprendió que el trabajo era el único camino para llevar luz a la mesa. De todas sus enseñanzas, su disciplina podría ser la más valiosa. Agradecido por ese hombre que ha sido el cimiento sobre el que yo he construido mi vida: mi papá. ¡Qué viva Tlalnepantla, qué viva el estado de México!

En la foto, Don Mariano, yo y el bebé de Cami, la hija de mi carnalito Omar”, escribió.

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Cabe recordar que apenas a finales de marzo, don Mariano y su esposa celebraran su aniversario.

“49 Feliz aniversario, que vivan los novios como han pasado los años… que lo bonito se quedé bonito, cuando trasciende y traspasa de formas inimaginables pero tangibles y se logran los sueños, crean los momentos, generan un inmenso orgullo, por eso mismo, que viva los novios”, mencionó el chef Omar.

Descanse en paz.

Mariano Sandoval Programa Hoy No te pierdas Luto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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