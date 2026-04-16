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Cantante Ana Gabriel
Cantante de música mexicana con 5 décadas de carrera
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Ana Gabriel muestra detalles de su vida amorosa con Silvana Rojas: a sus 70 años, festejaría 2 de casada
Silvana es sicóloga, de origen peruano, y conoció a la cantante durante un concierto, ya que era su fan
Abril 16, 2026
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Alejandro Flores