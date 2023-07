Amaia Montero es hospitalizada de emergencia en cuidados intensivos por nueva crisis de salud

Amaia Montero presentó nuevamente complicaciones de salud... ¡Esto es lo que sabemos al momento!

Amaia Montero ha sido ingresada de emergencia en la UCI del hospital Beata María Ana de Madrid, informó el programa Espejo Público, de Antena 3.

Personas allegadas a Amaia Montero revelaron que la cantante española fue operada de una mano y ya se encuentra fuera del quirófano.

Medios locales ha reportado que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh estuvo 10 días en terapia intensiva y fue operada de un dedo, descartando cualquier tipo de peligro.

El año pasado, Amaia Montero publicó una imagen y que después eliminó, donde su aspecto se veía bastante desmejorado, con el mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”.

Su hermana Idoia Montero se refirió a la salud mental de Amaia: "(Amaia) no está pasando por su mejor momento. Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, señaló a Cadena 3.

Meses después, la cantante superó aquel bache emocional con el apoy de su familia tras pasar por una clínica de salud mental.

“Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. ¡Nos vemos pronto!”, escribió.