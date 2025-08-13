Suscríbete
Amaia Montero reaparece en Instagram y desata rumores sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh

Una foto en la cama, dos palabras y una ola de especulaciones, ¿volverá?

August 12, 2025 
Luz Meraz
Amaia Montero, voz original de La oreja de Van Gogh llamó la atención de sus seguidores y los hizo soñar con un posible regreso a la agrupación.

Amaia Montero, la voz que definió una generación con La Oreja de Van Gogh, volvió a encender la conversación digital con una sola imagen.

En su cuenta oficial de Instagram, donde supera el millón de seguidores, compartió una fotografía íntima: ella, en la cama, sonriente y rodeada de sábanas, acompañada simplemente por el texto “No problem”.

La interpretación colectiva

¿Qué significa ese “No problem”? ¿Un guiño tranquilizador o una señal de que regresará al La Oreja de Van Gogh? La publicación acumuló cerca de 31 000 ‘me gusta’ en menos de 24 horas y desató miles de comentarios: “Nuestra Ave Fénix”, “Qué feliz se te ve” o “Ella brilla por sí sola” fueron algunas de las muestras de apoyo.

Desde la salida de Leire Martínez de la banda en octubre de 2024, los rumores sobre una posible reunión con Amaia han crecido sin freno. Parte de esa expectativa se potenció cuando la actriz Cayetana Guillén Cuervo afirmó, que quizá Amaia volvería al grupo.

Por ni Amaia ni La Oreja de Van Gogh han confirmado oficialmente una reaparición conjunta. Sin embargo, algunos periodistas de espectáculos sugieren que la banda podría estar trabajando en un nuevo álbum e incluso una gira mundial con Amaia al frente. Aun así, medios especializados consideran que este regreso no es inminente.

¿Qué pasó con Amaia Montero?

Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh en 2007 para emprender su carrera en solitario, aunque de manera oficial confirmó su separación hasta 2011. Durante más de una década ha lanzado varios álbumes y protagonizado colaboraciones destacadas como la que hizo hace un año con Karol G. Con la salida de Leire los fans sueñan con su regreso a la agrupación.

Para quienes siguieron su carrera, esta imagen representa más de lo que se aprecia a simple vista: es la síntesis de su renacimiento emocional. Tres años atrás, su estado vulnerable generó preocupación; hoy, su actitud transmite fortaleza y renovación. Con una simple imagen y un “No problem”, Amaia Montero ha conseguido volver a ser noticia.

