Crece el escándalo mundial por la inesperada salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh

El pasado 14 de octubre, los seguidores de La Oreja de Van Gogh se sorprendieron al enterarse de que Leire Martínez, quien llevaba 17 años en la banda, había dejado el grupo. En un comunicado controvertido y ampliamente criticado, la banda explicó que su salida se debió a diferencias irreconciliables sobre ‘las distintas maneras de vivir el grupo’.

Durante su último concierto con La Oreja de Van Gogh en Zaragoza, Leire Martínez rompió en llanto al interpretar ‘Rosas’, uno de los éxitos más emblemáticos de la banda española. Al principio, la situación parecía confusa, pero con el paso de los días, su partida parece más una expulsión que una decisión voluntaria.

Leire Martínez en concierto con LOVG Instagram La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez se pronuncia tras su salida de La Oreja de Van Gogh

El medio El Debate difundió las primeras declaraciones de la cantante, compositora y actriz española pocos días después de su desvinculación oficial.

'¡No tengo nada que decir! Me gusta ser honesta conmigo misma y ahora mismo no es el momento (de hablar)... No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros’, expresó la cantante.

La prensa en España y en Latinoamérica, donde La Oreja de Van Gogh goza de gran popularidad, sigue de cerca las declaraciones de la artista tras el comunicado de la banda, el cual ha generado más preguntas que respuestas y ha abierto una gran polémica.

Leire Martínez cantante y compositora española. Intagram Leire Martínez.

El comunicado oficial de La Oreja de Van Gogh

‘Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados.

La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo.

Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón, que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada’, concluye La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez fuera de La Oreja de Van Gogh Instagram Leire y LOVG.

Desde el lado de Leire Martínez se dijo en televisión española que el comunicado emitido por La Oreja de Van Gogh no había sido firmado por Leire.

Un tsunami mediático por la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh

Diversos programas en España especulan que la salida de Leire podría estar relacionada con la intención de los integrantes de celebrar el 30º aniversario de La Oreja de Van Gogh con una gira junto a Amaia Montero, exvocalista de la banda que estuvo con ellos por 11 años.

‘Yo a Amaia la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación; quiero decir que no he hablado con ella’, comentó Leire. Sobre la posible vuelta de Amaia a la banda, Leire afirmó: ‘Si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien, ya está; son sus decisiones y yo ahí no pinto nada’.

Leire Martínez ya no hace parte de La Oreja de Van Gogh. Instagram LOVG.

El mundo espera que Leire Martínez revele toda la verdad detrás de su inesperada y polémica salida de La Oreja de Van Gogh. Será a través de un documental transmitido por Mediaset en España, titulado ‘Me quedo conmigo’.

‘Soy Leire Martínez y he decidido venir a “Me quedo conmigo” para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos’.