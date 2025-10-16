Suscríbete
Famosos

Amaia Montero regresa a ‘La Oreja de Van Gogh’ tras 18 años de ausencia: “Está ocurriendo”

La agrupación española sorprendió con la noticia de que vuelve la vocalista original tras la polémica salida de su anterior cantante.

October 16, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-oreja-de-Van-Gogh.jpg

La banda española anunció el regreso de su vocalista original.

Instagram

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”.

‘La Oreja de Van Gogh’ anunció oficialmente que su vocalista, Amaia Montero, regresa a la banda tras casi 18 años de que abandonara el grupo.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, señaló la agrupación en un comunicado.

Y añadieron “pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, apuntaron.

El retorno de la cantante a ‘La Oreja de Van Gogh’ se produce un año después de que Leire Martínez dejara el grupo del que fue vocalista durante 17 años.

Este anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a la banda, unos rumores que fueron confirmados el pasado abril por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie”, declaró.

Fue el 19 de noviembre de 2007, cuando Amaia dio a conocer su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’ para iniciar una carrera en solitario, tras once años de trayectoria en la banda.

Por su parte, Pablo Benegas, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder estar con su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea “todo lo mejor” hasta que vuelvan a encontrarse.

El ansiado regreso de Amaia

Tras la salida de Montero, Leire Martínez, excantante de ‘Factor X’ la sustituyó y con ello la banda “resurgió de sus cenizas”. Sin embargo, y a pesar de que Leire permaneció en la banda por 17 años, una parte significativa del público siempre asoció el verdadero sentido del grupo con Amaia, manteniendo viva la esperanza de su retorno.

Tras un par de discos en solitario, Amaia se apartó de los medios para tratar problemas de salud mental, realizando sólo contadas apariciones públicas.

La polémica estalló el 14 de octubre de 2024, cuando la banda anunció el adiós de Leire. El comunicado oficial, que buscaba cerrar una etapa “fascinante”, mencionaba que la decisión era dura y difícil, producto de profundas conversaciones sobre sus “diferentes maneras de vivir el grupo”.

Sin embargo, la cantante negó esta versión, asegurando que no estaba conforme y que fueron los miembros originales quienes decidieron todo. Incluso, Leire denunció que sus compañeros no se habían portado “demasiado bien” durante estos meses.

Esta turbulenta salida coincidió con rumores cada vez más intensos sobre el regreso de Amaia. Pese a que Leire superó los 10 años de Amaia en la banda, un detalle clave subraya que Amaia jamás estuvo completamente desvinculada: ha continuado siendo socia de la empresa gestora del grupo, ‘La Oreja de Van Gogh S.L.’, junto a los demás miembros originales.

La Oreja de Van Gogh
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica riveracantante (1).jpg
Famosos
El pasado musical de Angélica Rivera: recordamos los discos que grabó como cantante
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz (1).jpg
Famosos
Karely Ruiz: así cambió su cuerpo en 4 meses para pelear contra Karina García en el stream fighters
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal cancion nueva.jpg
Famosos
Nodal pide perdón en su nueva canción: “Lo malo es que no dejo de quererte”
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente boda.jpg
Famosos
Mhoni Vidente anuncia la fecha exacta de su boda: “La quiero en el zócalo y con bandas de gruperos”
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
neñinda lupillo rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera contraataca: “Belinda aceptó que eran novios”, asegura su abogado
El cantante ya demandó a Belinda por tres supuestos delitos
October 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
lambda-carlos-rivera-.jpg
Famosos
Aseguran que Carlos Rivera le hizo el feo a Lambda García; Drag Queen española delata supuesta homofobia
Martha Figueroa reveló algo que pasó en una edición especial de '¿Quién es la máscara?’ para el Teletón 2025.
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Roberto-Palazuelos.jpg
Famosos
Roberto Palazuelos responde a las críticas por sus tacos de 260 pesos y niega que Tulum esté vacío
El actor y abogado afirma que todo se trata de una campaña de desprestigio para el destino y sus negocios.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
quien-es-mascara-2025--.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 toma estrictas medidas para evitar filtraciones como ocurrió el año pasado
Ya se estrenó la nueva temporada y Adamari López fue la primera celebridad revelada.
October 15, 2025
 · 
Grisel Vaca