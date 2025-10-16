Amaia Montero regresa a ‘La Oreja de Van Gogh’ tras 18 años de ausencia: “Está ocurriendo”

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”.

‘La Oreja de Van Gogh’ anunció oficialmente que su vocalista, Amaia Montero, regresa a la banda tras casi 18 años de que abandonara el grupo.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, señaló la agrupación en un comunicado.

Y añadieron “pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, apuntaron.

El retorno de la cantante a ‘La Oreja de Van Gogh’ se produce un año después de que Leire Martínez dejara el grupo del que fue vocalista durante 17 años.

Este anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a la banda, unos rumores que fueron confirmados el pasado abril por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie”, declaró.

Fue el 19 de noviembre de 2007, cuando Amaia dio a conocer su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’ para iniciar una carrera en solitario, tras once años de trayectoria en la banda.

Por su parte, Pablo Benegas, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder estar con su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea “todo lo mejor” hasta que vuelvan a encontrarse.

El ansiado regreso de Amaia

Tras la salida de Montero, Leire Martínez, excantante de ‘Factor X’ la sustituyó y con ello la banda “resurgió de sus cenizas”. Sin embargo, y a pesar de que Leire permaneció en la banda por 17 años, una parte significativa del público siempre asoció el verdadero sentido del grupo con Amaia, manteniendo viva la esperanza de su retorno.

Tras un par de discos en solitario, Amaia se apartó de los medios para tratar problemas de salud mental, realizando sólo contadas apariciones públicas.

La polémica estalló el 14 de octubre de 2024, cuando la banda anunció el adiós de Leire. El comunicado oficial, que buscaba cerrar una etapa “fascinante”, mencionaba que la decisión era dura y difícil, producto de profundas conversaciones sobre sus “diferentes maneras de vivir el grupo”.

Sin embargo, la cantante negó esta versión, asegurando que no estaba conforme y que fueron los miembros originales quienes decidieron todo. Incluso, Leire denunció que sus compañeros no se habían portado “demasiado bien” durante estos meses.

Esta turbulenta salida coincidió con rumores cada vez más intensos sobre el regreso de Amaia. Pese a que Leire superó los 10 años de Amaia en la banda, un detalle clave subraya que Amaia jamás estuvo completamente desvinculada: ha continuado siendo socia de la empresa gestora del grupo, ‘La Oreja de Van Gogh S.L.’, junto a los demás miembros originales.