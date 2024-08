Allisson Lozz abandona su negocio con Ximena Duque: el contundente motivo de su renuncia

A 15 años de que Allisson Lozz decidiera alejarse de forma permanente del mundo de la actuación, hoy puede decir que tiene una vida que la hace sentir completamente satisfecha. Y es que aun después de que quiso deslindarse la fama, logró encontrar el éxito, tanto a nivel personal como profesional.

Hasta hace un par de semanas, la exactriz formaba parte de una importante empresa internacional en la que coincidió con personajes como Ximena Duque, quienes al igual que ella, le apostaron a esta alternativa de negocio para incrementar sus ingresos. Sin embargo, apenas optó por buscar otros métodos que se ajusten mejor a lo que busca.

Allisson Lozz reveló que ya no trabaja para la misma empresa que Ximena Duque

A través de su perfil de Instagram, Allisson, quien fue una de las actrices más populares a inicios de los 2000 por su trabajo en telenovelas como “Al diablo con los guapos”, dio a conocer que una etapa en su vida profesional concluyó. Se trata de un proyecto en el que llegó a compartir con varias personalidades, y personalmente, fue crucial para que se desarrollara en lo profesional.

“Presenté mi renuncia. Yo les dije que cuando encontrara algo mejor, se los diría. Porque yo me comprometo con mis sueños y los de los míos, no con los de una compañía, de eso ya tuve mucho.

Actualmente, Allisson Lozz vive alejada de los reflectores Instagram

¿Por qué Allisson Lozz dejó su negocio?

Sobre cuáles fueron sus razones para deslindarse de este proyecto con el que aseguraba sentirse tan cómoda, Allisson explicó que simplemente se debió a que encontró una nueva oportunidad que le retribuía de mejor manera en todos los sentidos, por lo que no quiso dejar pasar la oportunidad de abrirse paso en un lugar que, aunque le era desconocido, le prometía un futuro brillante que contribuiría a cumplir sus metas.

“Estoy muy agradecida con ellos, siempre hicieron lo que estaba en sus manos para apoyar; fue una bonita y cálida despedida. De hecho, me dijeron ‘tienes las puertas abiertas aquí’ y con eso me quedé", señaló la protagonista de “En nombre del amor”, dejando claro que no tuvo ningún conflicto que la motivara a esta decisión.