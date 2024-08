Allisson Lozz reveló cuál fue el triste motivo por el que decidió abandonar su carrera como actriz

Durante la primera década de los 2000, la televisión mexicana atravesó una etapa de éxitos gracias a los numerosos proyectos que conquistaron la pantalla y las personalidades que en ese entonces protagonizaban las mejores historias. Muchos de ellos continuaron forjando una carrera hasta el día de hoy, mientras que otros optaron por alejarse definitivamente de los foros de grabación, como decidió hacerlo Allisson Lozz, una de las actrices juveniles más populares de su época.

Sin embargo, ni los múltiples logros que acumulaba a su corta edad, pudieron hacer que se dedicara de lleno a esta pofesión, pues desde 2009 pausó indefinidamente su trayectoria artística, desapareciendo casi por completo del ojo público. Sobre las razones que la motivaron a cambiar tan drásticamente de vida, por mucho tiempo fueron un misterio, hasta hace apenas un par de años que reapareció y, aunque no lo hizo con intenciones de retomar su trabajo en la televisión, sí sirvió para que pudiera contar la verdad detrás de su renuncia a la fama.

Allisson Lozz se sincera sobre el complicado camino que atravesó al dejar su carrera artística

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, red social en la que el público encontró una forma de estar en contacto con la protagonista de proyectos como “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”, habló sin tapujos acerca de los problemas de salud mental que sufre. Esto ahora que se sabe, poco antes de que se retirara, fue diagnosticada con depresión generalizada y ansiedad, padecimientos que resultaron cruciales para que eligiera seguir otro camino de vida.

“Las enfermedades mentales la gente no siempre las entiende porque no las han vivido. Dicen que está en ti y que con el pensamiento cambias todo, pero yo no sé si alguien con solo el pensamiento se pudo quitar la diabetes, la ciática, el cáncer”, explicó.

Actualmente, Allisson Lozz vive alejada de los reflectores Instagram

Allisson Lozz prefiere no hablar del pasado y pone como prioridad su bienestar

Pese a la insistencia que muchos de los seguidores que aún la recuerdan con cariño por formar parte de historias entrañables como “Alebrijes y Rebujos” y “Misión SOS” tienen todavía de conocer sus motivos para dejar atrás el futuro prometedor que le esperaba, Allisson Lozz, quien actualmente radica en Cancún junto a su familia, habló brevemente de que lleva años probando diversas terapias, de modo que simplemente hubiera sido imposible que priorizara su recuperación si se hubiera mantenido en la industria.