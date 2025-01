Alicia Machado mandó a Selena Gomez “al gym”, pero le recuerdan cuando Trump la llamó “Miss Piggy”

Quizá Alicia Machado recordó cuando Donald Trump la envió “al gym”, pues ahora ella se lo recomienda a Selena Gomez.

Alicia Machado ya limitó los comentarios en su perfil de Instagram porque le llovieron críticas y recordatorios de lo que ella misma vivió, luego de que criticó a Selena Gomez.

Y es que ante las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, Selena Gomez publicó un video llorando porque no sabía cómo ayudar a sus paisanos, pues ella tiene ascendencia mexicana (su padre es originario de Jalisco).

Te quiero mucho Selena Gómez pero no puedes grabarte llorando por los inmigrantes ilegales deportados después de haber sido partícipe de una película como Emilia Pérez que se burla directamente de los mexicanos y nuestra cultura, estereotipándonos. pic.twitter.com/umtSxacjSg — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 27, 2025

El video generó reacciones, y Alicia Machado decidió anotar: “Muchacha pendeja, ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym, te mando mis proteínas, aburre”.

Pero su desafortunada declaración no fue pasada por alto en las redes sociales, y el público ya le recordó su pasado, uno del cual ella misma se había quejado porque fue humillada por su peso.

Y es que, el hecho de que Alicia Machado mandara a Selena Gomez al gym, en obvia referencia a su peso, provocó indignación de los internautas y la cuestionaron: “No lo puedo creer, especialmente por parte de ti, Alicia, que fuiste criticada por tu sobrepeso y humillada bajo tu reinado de Miss Universo, y bajo Trump”.

“Que comentario tan desatinado, más por que a ti te hicieron lo mismo… y aparte insultas a una mujer que tiene más fandom … te va llover la crítica”, escribió alguien en su Instagram. “Que nuevamente Trump la ponga a hacer ejercicio y transmita a nivel mundial”, apuntó alguien más.

Incluso le recordaron que Selena Gomez tiene un padecimiento (lupus): “Que se ponga a decir cosas que no van @selenagomez- ¿Sabe usted que condicion medica tiene Ella? ¿Que la esta mandando al gym ? Ojalá nadie se ponga a decirle cosas así a su hija. Unfollowing you for body shaming not cool

Y es que el pasado está registrado...

Resulta curioso que la reacción de Selena Gomez fue en consecuencia de una decisión de Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos, y en el pasado, Alicia sufrió directamente por los actos del empresario.

Cómo olvidar cuando en los años 90 Alicia Machado fue humillada ante la prensa por Donald Trump, quien -como empresario- era dueño de Miss Universo, y la obligó a ejercitarse frente a la prensa porque había subido de peso, además de llamarla “Miss Piggy” (en referencia al personaje de una cerdita de peluche), así como “Miss trabajadora doméstica”.

Es por eso que los internautas le recuerdan a Alicia su pasado, con la misma frase que usó contra Selena Gomez.