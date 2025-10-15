Alicia Machado revive que fue amante de Arjona por 8 años: “A él no le gusta que yo lo diga, se enoja”

“¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?, ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba, por qué me perseguía?”.

La exMiss Universo, Alicia Machado, volvió a encender los titulares de la prensa al mencionar, otra vez, su relación con Ricardo Arjona, un episodio que según relata aconteció a finales de los años 90 y se prolongó durante ocho años.

Machado asegura que hay quienes buscan manchar su reputación al revivir una historia que, afirma, ya pertenece al pasado. Sin embargo, el romance no pasa desapercibido.

Alicia ha mencionado en repetidas ocasiones el amorío con el intérprete de ‘Mujeres’, y aunque nunca ha dicho abiertamente el nombre de la esposa, las cuentas de sus seguidores dieron que la historia ocurrió mientras el guatemalteco estaba casado con Leslie Torres.

En ese entonces, Alicia tenía 20 años, un momento de su vida que ha salido a la luz luego de sus propias declaraciones, como la que hizo en ‘Top Chef’ o en su entrevista con Yordi Rosado. Sin embargo, su postura es firme:

“¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante?, ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?, ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba, por qué me perseguía, por qué se aparecía en mi casa a las tres de la mañana”, indicó Machado en el podcast de Adriana Gallardo, ‘ChingonaMente’.

Además, la modelo venezolana reveló que Arjona le pintaba un panorama irreal: “Volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad, que nunca había estado casado con nadie. ¿Por qué no le preguntan a él por qué decía todo eso?”. Y aseguró que ahora es un tema de conversación que surge: “porque me quieren ensuciar la reputación diciendo que anduve con un hombre casado, pero el casado era él no yo”, manifestó.

En el pasado, Alicia se ha sincerado también y ha admitido que estaba enamorada de Ricardo. “Yo sí, él no. Yo era una niña de 19 años cuando lo conocí, y él no tenía ningunos 35, tenía 40; pero siempre se quita la edad”.

También, sobre aquellos años, admitió: “Sí, anduve con un cantante famoso. En ese momento yo era más famosa que él. En esa época éramos un grupo, las que estábamos de moda: Sofía Vergara, Shakira que andaba con Osvaldo Ríos. Estaba Daisy Fuentes que era novia de Luis Miguel, éramos varias”. Un grupo bastante mediático, pues según cuenta, cada vez que uno de ellos sacaba un disco, les llegaba un ramo de flores y les tomaba una foto algún paparazzi. “Salía en ‘El Gordo y la Flaca’, que empezaba. Decían que era yo la que se hacía publicidad con eso y los tipos sacaban un disco el lunes”, dijo Alicia.

Arjona nunca ha querido admitir que traicionó a su esposa y que a Alicia le impedía tener otra pareja o vivir un noviazgo formal con alguien más. “Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”, dijo la exMiss.

La canción que le escribió Arjona

Hace un par de meses, la modelo fue cuestionada sobre si conocía las canciones que inspiró en el intérprete, a lo que ella dijo tener claro conocimiento de una, que aunque no dijo el nombre dejó entrever que se trata de ‘El Problema’, tema incluido en el disco ‘Santo Pecado’.