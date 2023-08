¿Por Tefi Valenzuela? Alicia Machado tronó con Christian Estrada

¡Otra más! A la lista de famosas que han sido novias de Christian Estrada ya relación no ha terminado tan bien, se le suma la Miss Universo 1996, Alicia Machado.

La actriz y el participante del Hotel VIP sorprendieron cuando anunciaron a principio de año que vivían como dos adolescentes un apasionado romance. Ella fue quien dio el primer paso y publicó en su Instagram varias fotografías al lado de él muy acaramelados en Miami.

Convivieron en Estados Unidos, donde Alicia reside y cada vez que ella viajaba a Ciudad de México, Christian la acompañaba y compartían juntos. De hecho, en varias oportunidades fueron captados en el aeropuerto juntos, en algún evento o cenando.

Pero todo llegó a su fin tras cinco meses de noviazgo; fue la misma Alicia Machado quien decidió anunciar públicamente la ruptura.

“Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para Seguirme Valorando como mujer y evolucionando!”, escribió la también empresaria venezolana en Instagram.

Alicia, madre de una adolescente, no profundizó en los detalles del truene, pero dejó claro que hubo diferencias entre ambos.

“Fin de esta historia así de simple! Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes! Hoy más que nunca Me rehusó a Endurecer mi Alma, Hoy me rehusó a dejar de confiar y a amar a plenitud! Mañana será un nuevo día para seguir trabajando en mi mejor versión ! Los amo #siglewoman End Of Story!d”, dijo.

Y aunque ninguno de los dos ha dicho algo al respecto. Recientemente se hizo viral un video en el que Christian Estrada y Tefi Valenzuela protagonizaban un candente beso en el reality show Hotel VIP, algo que pudo desencadenar los celos. ¿Existió infidelidad?