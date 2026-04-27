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Supernova Génesis 2026: Bárbara de Regil confunde a John Lennon; Mercury, Bautista y Alana, ¿QUIÉN GANÓ?

El espectáculo de influencers dio muchas sorpresas desde el comienzo.

Abril 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Supernova Génesis 2026

Este domingo 26 de abril se llevó a cabo el mediático evento protagonizado por influencers: Supernova Génesis 2026. La Arena Ciudad de México vio cómo las figuras de internet Alana Flores, Karely Ruiz, Aaron Mercury y más se enfrentaron a combates de box.

Desde el comienzo todo su fue una sorpresa, pues se anunció que Ari Geli se bajaba de último momento y se confirmó una rival sorpresa para ‘Milica’.

La primera pelea ocurrió entre Kim Shantal y ‘Milica’.

Fue Kim la que se animó a subirse dos veces al cuadrilátero y finalmente fue ‘Milica’ quien se llevó la victoria y el primer cinturón ’Supernova’ de la noche. En tanto, la influencer retó a Alana Flores a no retirarse y pelear juntas.

‘Nando’ mostró flaqueza en su ataque y la fatiga fue evidente. Después de varios golpes, ‘El Abrahaham’ consiguió que el árbitro marcara nocaout técnico a ‘Nando’ al no reaccionar.

Al round 2 Min 1:32 se paró la pelea y ‘El Abrahaham’ Flores se llevó la pelea.

‘Willito’ vence a ‘Lonche’ por nocaut técnico

El réferi detuvo el encuentro al minuto 1:11 pues ‘Lonche’ se mostró débil y al borde de caer a la lona por fatiga. ‘Willito’ conectó un golpe en el rostro de ‘Lonche’ y el réferi tuvo que realizar el conteo reglamentario. Finalmente, el juez acabó la pelea.

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Para el primer asalto ambas influencers salieron con mucha energía aunque por un momento Kim tuvo problemas con su careta y se tuvo que interrumpir la contienda para que se le acomodara.

Karely lanzó una gran cantidad de golpes, pero empezó a evidenciar cansancio mientras tanto Kim mostró mayor técnica para conectar sus golpes.

Luego, Shantal encontró fuerzas para cerrar este último encuentro y lanzarse al ataque, pero la creadora de contenido para adultos también demostró su preparación y en su último aliento lanzó una serie de combinaciones de golpes que hicieron tambalear a Shantal, pues estuvo al borde de llevarla a nocaut. Fue así como terminó la contienda y los jueces le dieron la victoria a Karely.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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Mario Bautista vs. Aaron Mercury

La rivalidad sólo duró un minuto y 22 segundos, en el primer asalto se arregló la contienda y Mercury se alzó triunfante al mandar a la lona con golpes precisos.

Bárbara Regil se equivoca

La actriz protagonizó un momento viral tras confundir a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon como el presentador oficial de la función. Jimmy es una amplia figura reconocida en el mundo del boxeo internacional.

La pelea entre Alana Flores y Flor Vigna

Las creadoras de contenido se enfrentaron a un primer y segundo round muy reñido. En el segundo asalto, el combate se detuvo momentáneamente por un golpe, pero siguieron entre volados y golpes a corta distancia.

En el tercer round, Alana perdió fuerza y aunque intentó defenderse sus golpes ya no llevan potencia. Flor logró conectar cuatro golpes a Alana y finalmente la argentina derrotó a Alana Flores tras ganar los cuatro rounds.

Luego Alana anunció su retiro.

La parte musical de Supernova Génesis 2026 estuvo a cargo de Carín León, Ozuna y Óscar Maydón.

Supernova Génesis 2026 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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