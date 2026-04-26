Alex Fernández responde a sospechas de distanciamiento con su padre con un conmovedor mensaje

Alex Fernández actualmente participa junto con su hermana Camila en el programa de TelevisaUnivision “Juego de voces: Hermanos y rivales”.

Y en la emisión del pasado domingo, una parte de la familia estuvo en el show como parte de una dinámica en la que los hermanos se dedicaron canciones que son significativas en su relación.

Estuvo, América Guinart, su madre, y sus abuelos maternos. Quedó, sin embargo, la duda de por qué Alejandro Fernández el Potrillo no estuvo en esa reunión.

TE RECOMENDAMOS: ¿Juan Vidal también fue víctima del caldero de Niurka? Rey Grupero revela misterioso mensaje

Alex dijo que incluso él esperaba que llegara de sorpresa al programa pero que en realidad ni siquiera sabe por donde anda.

“Me parece que está de gira”, dijo Alex en una declaración que alimentó los rumores de que padre e hijo están distanciados.

El mensaje de Alex Fernández a su papá

Sin embargo, este viernes 24 de abril, Alex Fernández decidió poner fin a esas elucubraciones con un mensaje en el que aprovechó para felicitar a su papá por su cumpleaños.

“Gracias por ser mi ejemplo, mi guía y una de las personas más importantes de mi vida. Te admiro muchísimo y me siento muy afortunado de tenerte como papá”.

Alejandro Fernández ha tenido tres parejas estables. La primera fue América Guinart, luego Ximena Díaz y actualmente lleva una relación de más de 15 años.

Aunque tanto Camila como Alex reconocen a su abuelo Vicente Fernández como el hombre que más los impulsó a seguir los pasos de la música, su papá Alejandro también suele mostrar su apoyo.

Ahora que fue su cumpleaños, Alex cerró su mensaje con unas palabras amorosas:

“Que Dios te bendiga siempre con salud, felicidad y muchos años más para seguir disfrutándote. Te amo”.

