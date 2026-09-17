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¿Qué comió Carlos ‘Chicken’ Muñoz que lo envió a terapia intensiva y casi muere?

El conductor de ‘Vivalavi’

Septiembre 17, 2026 • 
TVyNovelas
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Carlos ‘Chicken’ Muñoz

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El exconductor de Venga la alegría, y a quien vemos actualmente por las mañanas en ‘Vivalavi’ de Multimedios, Carlos ‘Chicken’ Muñoz, estuvo al borde de la muerte por un platillo contaminado.

Se trató de un bowl con atún que parecía inofensivo y sano, pero que estaba contaminado y lo envió a terapia intensiva con un choque séptico.

En redes sociales, compartió un poco de su viacrusis: “Hace una semana no sabía lo que era un choque séptico, no tenía idea de lo peligroso que era que mi presión cayera a 60/30, no me imaginaba que un poke bowl de atún al que siempre pensé como algo súper healthy pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias”.

“No tenía idea que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara”.

“Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado @juanjosedelgadillomorales que literalmente me salvó la vida. Lo que sí sabía es que tengo a la mejor esposa y a los mejores padres del mundo, a los mejores suegros, los mejores familiares y amigos y a todas esas personas maravillosas que me siguen y que siempre estuvieron ahí, al pie del cañón, esperando mi recuperación”.

Chicken relató: “Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias vida por esta nueva oportunidad”.

Carlos ‘Chicken’ Muñoz hospitalización
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