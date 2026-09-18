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Aleks Syntek se sigue peleando con la gente: “el tiempo me dará la razón”

El cantante insiste en que tiene la razón

Septiembre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
aleks syntek (2).jpg

Aleks Syntek

Instagram

Aleks Syntek está convencido de que la verdad está de su lado.

Su actuación del 15 de septiembre en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez generó comentarios críticos y burlas pero también una genuina preocupación por su estado emocional.
Desde hace un lustro, el cantautor se ha embarcado en una cruzada contra el reggaetón, al que considera un género inmoral y acusa a sus cantantes de carecer de ética.
En esa odisea, Aleks se ha involucrado en varias otras batallas y pleitos en los que más de una vez ha salido funado.
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La más reciente fue a principios de este años, cuando fue acusado de acoso hacia integrantes de su propia banda. Su respuesta a través de videos en redes sociales fue tan caótica que provocó la suspensión de su gira de conciertos para someterse a recuperación y rehabilitación.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Regresó para volver a subirse al escenario y retomar su gira. Y ese contexto es que el 15 de septiembre tuvo varios exabruptos: despotricó contra las redes sociales, contra los reguetoneros, contra las plataformas de streaming, contra sus propios fans.

¿Qué respondió Aleks Syntek después del concierto del 15 de septiembre?

A dos días del concierto, Aleks Syntek reapareció en su perfil de Instagram con un par de mensajes en los que, lejos de la autocrítica, reafirma lo que dijo y defiende lo que hizo.

“El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperara que pase el ruido y la tormenta”.

Syntek escribió, además, que es falso que atraviese por un brote sicótico o una crisis emocional. Por el contrario, se dice absolutamente certero de sus ideas.

“Por fa, no se preocupen. La calma llegará de nuevo. Este momento es temporal”.
aleks syntek (3).jpg

Aleks Syntek y sus mensajes

Instagram

El cantante reposteó también un meme en donde juegan con uno de sus momentos más caóticos del concierto del 15 de septiembre.
A Aleks no le hizo gracia que se burlaran de él:

“Bonita broma pero lo que dije es que respeten a los viejos y a los niños discapacitados ¿Es tan difícil entenderlo?”.

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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