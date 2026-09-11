¿A quién le echaron más tierra en La Granja VIP? Ya no puede salvarse y el Bicolor chilla por él

La Granja VIP ajustó su reto de salvación de esta segunda temporada con una nueva dinámica.

Este jueves se realizó por primera vez el llamado “entierro” de uno de los nominados. De acuerdo con esta nueva dinámica, lo granjeros que no están nominados eligen a uno de los que sí están para “echarles tierra”. Al final, el nominado con más tierra queda imposibilitado para salvarse y pasa directamente a la nominación.

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¿Quién quedó “enterrado” en La Granja VIP?

Anteriormente, los nominados se enfrentaban en un reto entre ellos para ganar el beneficio de la salvación. Ahora, antes de entrar a ese reto, reciben la tierra de los granjeros y el más “enterrado” ya no puede participar en ese reto.

Los nominados de esta primera semana en La Granja VIP son:



Bicolor

María Karuna

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

De todos ellos, el que más tierra recibió fue Rafa Mercadante, quien fue enterrado por Niurka, Pascal, La Bebeshita, Natalia Alcocer, Kunno, Kenny, Ivonne Montero, La Coreañera, Azalia, Julio Camejo y Manelyk.

A la mitad de los entierros, el Bicolor, quien también está nominado, se puso a chillar.

Cuando Kristal Silva le preguntó por qué lloraba, el Bicolor dijo que consideraba a Rafa su amigo y que le dolía mucho que le echaran tanta tierra.

¿Quién se salvó en la primera semana de La Granja VIP?

En el reto de Salvación participaron entonces el Bicolor, Mónica Escobedo y María Karuna.

Los tres se enfrentaron en un juego de destreza y habilidad donde tenían que mostrar su capacidad para mantener en equilibrio una pelota.

La ganadora fue María Karuna, quien logró salvarse y salir de la Placa de Nominación.

Además, Karuna tiene ahora un poder adicional: el de la traición.

Ese poder consiste en elegir a alguien de los nominados para salvarlo o de los granjeros para nominarlo.

