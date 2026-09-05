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¿Por qué empeoró la salud de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos? Martha Figueroa tiene una teoría

La periodista y amiga del estilista narró detalles de la salida de Aldo

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo rendon (2).jpg

Aldo Rendón al anunciar su salida

Captura ViX Youtube

Martha Figueroa conoce a Aldo Rendón desde hace más de una década y por tanto lo vio en su etapa más crítica de su salud.

“Fue en la época del presidente Enrique Peña Nieto, porque él vestía a Angélica Rivera y a su hija Sofía. Entonces Aldo se súper enfermó; fue a dar al hospital por una cosa del hígado... creo que hepatitis”.
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La polémica salida de Aldo Rendón

Aldo Rendón salió de La Casa de los Famosos la semana pasada luego de que su salud empeoró hasta el punto de que tuvo que romper al aislamiento del reality show para ser atendido por un especialista.
Tras varios estudios, la recomendación del médico fue comenzar de inmediato un tratamiento para revertir los síntomas.
Aldo y la producción decidieron efectivamente dar por terminada su participación y, de hecho, el estilista no está ahora en su casa sino en el hospital.

“Tengo entendido que sí irá a las galas de La Casa de los Famosos pero hasta que salga del hospital, primero lo quieren estabilizar”, contó Figueroa en su podcast “Así se hacen los chismes”.

De acuerdo con lo que ella sabe, Rendón entró al reality con la consigna de “cuidarse”, pues después de aquella crisis de salud de hace 8 años, su cuerpo quedó mermado.
El aislamiento, sin embargo, generó condiciones no propicias para ello. Dice Martha:

“Aldo, para empezar, tiene que tomar sol. Y adentro de la Casa... ¿pues cuál sol? La única luz es la de las lámparas”.

Otro elemento clave fue la alimentación, ya que el estilista requiere de una dieta particular.

De modo que un infectólogo fue el especialista que le llamó la atención a Aldo sobre la urgencia de comenzar el tratamiento.
Martha Figueroa asegura que por ahora no es grave, pero “podría llegar a serlo”.

Martha Figueroa Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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