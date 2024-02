Alan, de Magneto, decepcionó en un show del 90’s Pop Tour por su ‘flojera’ en el escenario: el video viral

El show 90’s Pop Tour, de nueva cuenta, recibió fuertes críticas en redes por el escaso espectáculo que dio Alan, de Magneto

No es la primera vez que los fans de la nostalgia tunden a Alan Ibarra , quien brilló en los años 90’s como vocalista del grupo Magneto, debido a que sus apariciones en el escenario dejan mucho que desear: además de presentarse en una forma física inadecuada, el cantante casi no baila y mucho menos canta ante el público, quien no ha dudado en expresar su descontento.

En un inicio, el concepto del 90’s Pop Tour, espectáculo que reúne a importantes figuras de la música en español que brillaron hace más de 20 años, fue muy bien aceptado por la audiencia; sin embargo, la opinión de los fans ha ido cambiando poco a poco, y ahora lo que este show recibe son sólo críticas.

En esta ocasión, Alan de Magneto fue blanco de severos ataques por parte de los internautas, quienes de nueva cuenta arremetieron en contra de su imagen descuidada y su show lleno de “flojera": todo por este video viral.

EL VIDEO DE ALAN DE MAGNETO EN UN CONCIERTO DEL 90’S POP TOUR QUE ENFURECIÓ A LOS INTERNAUTAS

“Hey, más ánimo”, escribió una persona al ver la poca energía que Alan Ibarra le puso a la coreografía que estaba interpretando junto a otros miembros de bandas como JNS, The Sacados, Caló, Mercurio y Kabah pues, a diferencia de sus compañeros, el vocalista de Magneto brilló por su pereza al moverse e incluso en cierto momento respiró con dificultad, secándose el sudor de la frente.

“Le deseo de todo corazón a Alan que ahora sí esté ahorrando”

Un video de TikTok publicado por el usuario slbarriento, así como otra grabación compartida por la cuenta oficial del 90’s Pop Tour de Instagram , llamaron especialmente la atención por los comentarios en contra de Alan, quien en los 90’s derritió los corazones de miles de jovencitas con Magneto.

“Le deseo de todo corazón a Alan que ahora sí esté ahorrando”, expresó otra persona al ver al cantante agitado en el escenario y sin moverse mucho, lo que decepcionó a las personas que pagaron un boleto para verlo en vivo.

Desde que Magneto se sumó al 90’s Pop Tour, Alan Ibarra ha estado envuelto en la polémica debido al escaso interés que ha mostrado por ofrecerle a sus fans el show que se merecen; hasta el momento, el cantante se ha mantenido al margen de la controversia y nunca ha respondido a los comentarios en su contra.