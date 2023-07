Fabián Lavalle da la cara tras filtración de escandaloso video en una desenfrenada fiesta con jovencitos

Fabiruchis reacciona a la filtración del polémico video donde se ve intoxicado con otros hombres en un departamento.

Hace unos momentos te contamos que Fabián Lavalle, de 64 años de edad, fue captado “intoxicado” en una alocada fiesta “con cuatro jovencitos en un departamento”.

Fue el programa Chisme No Like que dieron a conocer estas polémicas imágenes donde se ve al titular del programa Chismorreo, de Multimedios, en una situación bastante comprometedora.

“Vamos a mostrarle la cara del descarado, perverso y adicto. Vamos a descubrir la cara del tipo que le estaba tocando los genitales a un hombre y es... Fabiruchis; otra vez lo vuelve a hacer, no aprendió la lección”, dijo el presentador Javier Ceriani.

"¿Qué hace este señor mayor con cuatro jovencitos, con cuatro tipos, en un departamento... Señoras y señores, intoxicado de vuelta Fabiruchis... Fabiruchis otra vez en una mesa llena de sustancias tóxicas prohibidas. Sustancias, condones, pipas, todo lo que puedas imaginar en la mesa del pecado, del terror, alcohol.... Había condones, o sea que iban a tener relaciones ana... había alcohol, pipas con hierbas, con polvo blanco. Esta es la vida del Chismorreo de Fabiruchis”, comentó Ceriani.

Fabián Lavalle rompió el silencio en el programa de televisión que conduce respecto al controvertido video que se ha filtrado.

“Me tiene totalmente sin cuidado. Sí me da coraje en el fondo que hagan muchas tranzas con la publicidad mal hecha, porque esto fue un hecho que por supuesto que pasó hace muchos años, ¿truqueado?, sí, ¿manejado? sí. Muchas veces lo dije, que estuve en fiestas, en muchos bacanales, muchos Sodoma y Gomorra... La gente tenemos derecho a reivindicar o enderezar conductas”.

Fabián Lavalle @fabianlavalle2 se pronuncia tras video que circula en redes sociales sobre una situación personal que vivió 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/qApd4iAQow — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 11, 2023

Incluso, un reportero de Chisme No Like lo cuestionó sobre el polémico video y esto contestó Fabiruchis a su llegada a las oficinas de Grupo Multimedios.

“No sé de dónde sacaste eso. Gracias a Dios estoy súper bien, no te preocupes, no sé de qué me hablas. Buena tarde amigo, que estés bien”.