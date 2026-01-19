Suscríbete
Acusan a Eleazar Gómez de ROBO de vestuarios que usó en la final de ‘La Granja VIP’

La diseñadora Lau Styling dio a conocer que el actor y su equipo no devolvieron la ropa y además les reclama un pago pendiente.

Enero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Eleazar-Gómez.jpg

Lau Styling acusa a Eleazar Gómez de quedarse con ropa que le prestó.

Instagram

“Esas cosas fueron prestadas (...) yo en la final estuve llorando muchísimo, no saben cómo lloré en la final por todo lo que me pasó”.

El actor Eleazar Gómez sigue en el ojo del huracán tras su participación en el reality ‘La Granja VIP’, esto luego de que surgieron denuncias públicas que lo señalan de un presunto caso de robo y fraude.

Es la diseñadora argentina Lau Styling, responsable de la imagen de varias figuras del espectáculo, quien acusa a Gómez de haberle prestado vestuario para la final del programa y que no le fue devuelto. Además le reclama el pago de 700 pesos por su trabajo.

Mediante una transmisión en directo, la diseñadora mencionó el nombre del representante de Eleazar, quien habría sido el que se negó a pagarle por sus honorarios.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo conoció Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta? Él nos lo contó y no fue por su tío Pepillo

Lau Styling afirma que las piezas entregadas eran parte de un intercambio y que nunca fueron un regalo: “Esas cosas fueron prestadas (...) yo en la final estuve llorando muchísimo, no saben cómo lloré en la final por todo lo que me pasó”, expresó.

La estilista indicó que pasó por un momento difícil ante la negativa de pago, e insistió en la devolución de la indumentaria. En otro de los testimonios, la argentina narró que llamó directamente al mánager para solicitarle el depósito por su trabajo:

“Yo no tengo, no puedo pagar eso porque ustedes saben que yo venía pagando varias cosas, le compré los zapatos, playeras, los cintos, sombreros, todo eso lo compré de mi plata”, explicó, refiriéndose a la conversación con David, el manager de Eleazar.

Y añadió que cuando exigió al menos el pago mínimo, la respuesta fue negativa: “Él me dijo que nada, que él no iba a pagar eso y que en ese caso él le hablaba a otro stylist (…) ya habían hecho los trajes para Eleazar y yo sólo le pedí que me diera eso”, aseguró Lau Styling.

La denuncia de la diseñadora no ha llegado a instancias legales, manteniéndose como una disputa en redes sociales.

Gala Montes y Briggite Bozzo atacan y defienden a la estilista

En octubre de 2024, la misma Lau Styling acusó a Gala Montes de devolverle ropa que le había prestado, en mal estado.

En tanto, la actriz y cantante menosprecio la calidad de las prendas y sugirió que el acuerdo era realizado sin pago. “Las botas más chafas del mundo (…) Laura no cobraba nada porque era un ganar, ganar, y vaya que ganó, porque ya se hizo viral (…) la ropa que a mí me daba era de Shein”, indico Gala.

LEE TAMBIÉN: Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero

En tanto, quien salió a defender a la diseñadora fue Briggite Bozzo, resaltando el profesionalismo y buen trabajo de la argentina.

“Yo amo cómo me viste y con todo el amor del mundo les digo que existen todo tipo de cosas (…) no puedes ser una persona malagradecida nunca”, concluyó Bozzo.

Eleazar Gómez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
