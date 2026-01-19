Suscríbete
Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero

La joven influencer, de 29 años, fue asesinada y el atacante fue detenido y dio escalofriantes detalles del crimen.

Enero 19, 2026 
Ericka Rodríguez
Influencer-asesinada.jpg

La creadora de contenido había sido reportada como desaparecida.

Instagram

Hace unos días se confirmó el asesinato de una joven modelo e influencer de 29 años. Las autoridades consiguieron detener al criminal, quien cínicamente reveló detalles escalofriantes del por qué mató a la creadora de contenido.

El caso de Dolli Molnárová ha generado conmoción entre internautas después de que surgieran los detalles del crimen que terminó por arrebatarle la vida.

Medios internacionales recogen que los amigos de Dolli se percataron de su desaparición e hicieron un llamado a las autoridades. Agentes hallaron el cuerpo de la famosa quien presentaba lesiones por arma blanca en el torso y el cuello; ademas tenía huellas de estrangulamiento. Los hechos ocurrieron en Budapest, Hungría.

LEE TAMBIÉN: Conductor de noticieros en Televisa se DESMAYA en vivo, sufre terrible golpe y lo trasladan a urgencias

La prensa detalla que el asesino puedo haber sido invitado al departamento ya que no había señales de forcejeo. Algunos objetos personales de Molnárová fueron robados.

Ante lo ocurrido, las autoridades detuvieron al sospechoso, identificado como Gábor, de 33 años. El sujeto no sólo confesó el crimen sino que reveló que el motivo fue para obtener dinero. Añadió que asesinó a Dolli para obtener recursos, pues buscaba comprar un arma para atentar contra un político.

¿Quién era Dolli Molnárová?

Era una famosa creadora de contenido fitness y modelo que consiguió gran parte de su fama gracias a sus rutinas de ejercicio, consejos de nutrición y estilo de vida.

