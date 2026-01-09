Suscríbete
Famosos

Conductores de ‘Venga la Alegría’ aseguran que Kristal Silva esta “INSOPORTABLE” desde ‘La Granja VIP’

La exreina de belleza fue la conductora principal del reality y ante su éxito, dicen que la fama se le subió.

Enero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kristal-Silva.jpg

Dicen que a Kristal Silva se le subió la fama tras su paso por ‘La Granja VIP’.

Instagram/YouTube

“Después de ‘La Granja’ está muy subidita, como que nadie la merece”.

Hasta la compararon con Galilea Montijo. Kristal Silva gustó mucho como conductora del reality ‘La Granja VIP’ donde compartió los micrófonos con Adal Ramones.

Contrario a los comentarios negativos que recibió el presentador, Kristal fue bien recibida por el público, quien simultáneamente continúa en ‘Venga la Alegría’.

Silva parece haber tocado los cuernos de la luna, por lo que sus compañeros señalan que la fama ‘se le subió’ y no dudaron en hacérselo saber.

Entre bromas, sus propios compañeros le han tirado verdades como las que le dijeron en una dinámica de la sección ‘Desconectados’. Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y ‘El Capi’ Pérez le lanzaron varios dardos a Kristal.

“Te quejaste de tu compañero, acéptalo. El problema es que se queja de todos sus compañeros, de todos nosotros, sí, ella. No se lleva bien con nadie”, dijo Sepúlveda entre risas.

Luego, Casares agregó que “después de ‘La Granja VIP’ nadie la soporta. La incomoda de ‘Venga la Alegría’, destapó.

Todo eran risas, sin embargo la también modelo cerró el tema diciendo: “¡Pues si quieren me voy!”, lo que generó más risas y comentarios de los presentadores.

Usuarios en redes sociales se sumaron a los señalamientos de los presentadores de ‘Venga la Alegría’ y emitieron sus opiniones sin titubeos.

“Después de ‘La Granja’ está muy subidita, como que nadie la merece. Con cualquier papelito se marea”, “Desde que se fue Cinthia siente que es el alma del programa, súmale de ‘La Granja’ y las comparaciones con Galilea Montijo, siente que es la súper conductora del año”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

La comparan con Galilea Montijo

“Es un honor, es un privilegio que lo hagan con una mujer (Galilea Montijo) que tiene una trayectoria gigante”, dijo Kristal al reportero Eden Dorantes.

Aunque reconoció el trabajo de Montijo en la televisión, insistió en que cada presentadora tiene una esencia propia, por lo que dejó claro que busca consolidar su propio camino en la pantalla chica.

“No me parece adecuado que existan comparaciones cuando cada una está en lo suyo y representa una personalidad, cada una es auténtica”, sentenció.

KRISTAL SILVA Venga la Alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alicia villarrreal cibad hernandez.jpg
Famosos
Cibad Hernández se burla de la acusación de que le debe 15 mil dólares a Alicia Villarreal
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvador zerboni marcela ruiz.jpg
Famosos
Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
alan ramirez gerson leos banda ms.jpg
Famosos
Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rob reiner nick reiner michele.jpg
Famosos
Involucran esquizofrenia y sustancias misteriosas de su hijo en nueva teoría sobre el asesinato de Rob Reiner
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Turista-Italia.jpg
Viral
DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo
Un joven viajero festejaba el inicio del año 2026 cuando fue víctima de dos terribles accidentes.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
casa de ernesto dalessioi.jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Ernesto D’Alessio a los 18 años
El cantante se independizó de su familia en cuanto cumplió los 18 años
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
El pastor decidió mostrar la transición en su cuenta de Instagram y así han reaccionado sus seguidores
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby ramirez.jpg
Famosos
Gaby Ramírez muestra la herida por la terrible mordida de perro que sufrió hace dos meses
El proceso de recuperación es largo y a veces doloroso: “Hay que tener mucho cuidado con las infecciones”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores