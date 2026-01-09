Conductores de ‘Venga la Alegría’ aseguran que Kristal Silva esta “INSOPORTABLE” desde ‘La Granja VIP’

“Después de ‘La Granja’ está muy subidita, como que nadie la merece”.

Hasta la compararon con Galilea Montijo. Kristal Silva gustó mucho como conductora del reality ‘La Granja VIP’ donde compartió los micrófonos con Adal Ramones.

Contrario a los comentarios negativos que recibió el presentador, Kristal fue bien recibida por el público, quien simultáneamente continúa en ‘Venga la Alegría’.

Silva parece haber tocado los cuernos de la luna, por lo que sus compañeros señalan que la fama ‘se le subió’ y no dudaron en hacérselo saber.

Entre bromas, sus propios compañeros le han tirado verdades como las que le dijeron en una dinámica de la sección ‘Desconectados’. Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y ‘El Capi’ Pérez le lanzaron varios dardos a Kristal.

“Te quejaste de tu compañero, acéptalo. El problema es que se queja de todos sus compañeros, de todos nosotros, sí, ella. No se lleva bien con nadie”, dijo Sepúlveda entre risas.

Luego, Casares agregó que “después de ‘La Granja VIP’ nadie la soporta. La incomoda de ‘Venga la Alegría’, destapó.

Todo eran risas, sin embargo la también modelo cerró el tema diciendo: “¡Pues si quieren me voy!”, lo que generó más risas y comentarios de los presentadores.

Usuarios en redes sociales se sumaron a los señalamientos de los presentadores de ‘Venga la Alegría’ y emitieron sus opiniones sin titubeos.

“Después de ‘La Granja’ está muy subidita, como que nadie la merece. Con cualquier papelito se marea”, “Desde que se fue Cinthia siente que es el alma del programa, súmale de ‘La Granja’ y las comparaciones con Galilea Montijo, siente que es la súper conductora del año”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

La comparan con Galilea Montijo

“Es un honor, es un privilegio que lo hagan con una mujer (Galilea Montijo) que tiene una trayectoria gigante”, dijo Kristal al reportero Eden Dorantes.

Aunque reconoció el trabajo de Montijo en la televisión, insistió en que cada presentadora tiene una esencia propia, por lo que dejó claro que busca consolidar su propio camino en la pantalla chica.