Tefi Valenzuela acusa a Eleazar Gómez y a La Granja VIP de revicitmizarla y emprende esta acción legal

Eleazar Gómez, como todos los integrantes de La Granja VIP, han hablado de su pasado.

Sin embargo, el caso del actor y cantante es especialmente complejo porque incluye una acusación, denuncia y sentencia por violencia de género en contra de la que era su novia, Tefi Valenzuela.

Entre los panelistas de La Granja VIP, por ejemplo, hubo una discusión tremenda sobre la pertinencia o no de mencionar ese pasado al momento de juzgar sus acciones dentro del reality show.

Flor Rubio es de la idea de que Eleazar ya pagó su “deuda” con la sociedad y ahora merece una segunda oportunidad con un borrón y cuenta nueva.

Ferka (quien también ha denunciado ser víctima de violencia) piensa lo contrario."La gente tiene memoria”, dijo durante las primeras semanas de La Granja, cuando Eleazar se convirtió en uno de los villanos favoritos dentro de La Granja.

¿Qué dijo Eleazar Gómez del tiempo que estuvo en la cárcel?

Pero fue hasta esta semana que Eleazar Gómez habló abiertamente de su caso con Tefi Valenzuela. Aunque no mencionó su nombre, dijo que fue encarcelado “injustamente” y que su detención fue “producto de que me pusieron un cuatro (una trampa)”.

La reacción de Tefi sucedió este viernes a través de un comunicado en su cuenta de Instagram en la que solicita Derecho de Réplica TV Azteca y a La Granja VIP.

A través de su abogada, la actriz, conductora e influencer pidió a ambas entidades que se lea en televisión abierta y en el mismo espacio, una declaración que mandó por escrito.

“En noviembre de 2020 denuncié a Eleazar Gómez después de sufrir una agresión física dentro de mi domicilio en la Ciudad de México... y fue detenido en flagrancia. Tras varias audiencias, un juez de la Ciudad de México lo vinculó a proceso y el 25 de marzo de 2021, Eleazar Gómez aceptó su responsabilidad penal, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado”.

El procedimiento abreviado es un protocolo que establece la ley para permitir un acceso más rápido a la justicia. Consiste en que, sin necesidad del juicio, el acusado confiesa su culpabilidad y llega a un acuerdo de sentencia con el juez y de reparación del daño con su víctima.

En el caso de Eleazar, la sentencia fue de tres años de libertad condicional y la reparación del daño fue la disculpa pública y un monto económico determinado por el juez.

Dice Tefi:

“Es inexacto afirmar que “estuvo en la cárcel injustamente” o que fue víctima de “un cuatro” preparado con fines económicos”.

¿Qué pide Tefi Valenzuela?

Valenzuela considera que las declaraciones de Eleazar Gómez en vivo en La Granja VIP la revictimizan. Pero también la revictimizan las repeticiones del programa en TV Azteca y su difusión en las redes sociales del reality show.

Lo que pide, por tanto, no sólo es el Derecho de Réplica, también que un juez ordene al programa y a Eleazar Gómez cualquier alusión directa o indirecta a su persona.

Valenzuela presentó el documento este viernes y, de acuerdo a lo estipulado por ley, hay un plazo de tres días para que Azteca, La Granja y Eleazar respondan por escrito.

