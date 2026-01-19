Suscríbete
¿Cómo conoció Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta? Él nos lo contó y no fue por su tío Pepillo

La querida conductora de Hoy no pudo más de amor y en la emisión matutina dejó al descubierto su relación.

Enero 19, 2026 
María de Jesús Candedo, Liliana Lejarazu
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta es una figura fundamental de la televisión mexicana y un rostro inseparable de las mañanas en nuestro país. Todos los días, millones de mexicanos encendemos la pantalla para ver el programa Hoy y, por añadidura, sabemos si ese es un buen día para ella o si atraviesa por alguna dificultad.

Sin duda, un momento que cimbró al público fue cuando en febrero de 2023, la también actriz anunció que se separaba de su esposo, el también querido Erik Rubín.

Tras el amargo duelo, que incluyó la muerte de su madre ocurrida el 30 de julio de 2023, el 2025 le trajo un remanso, “fue su año”, tal cual se lo dijeron sus compañeros de programa y que se volvió una broma coloquial dentro de la emisión, pero sí, 2025 fue el año de Andrea Legarreta, ese que le iluminó los ojos de nuevo. Y es que fue cuando comenzó a salir muy seguido con Luis Carlos Origel e iniciaron los rumores sobre un posible romance, pues siempre se vieron tan bien juntos que era solo cuestión de tiempo para que el chispazo del amor cobrara fuerza.

En octubre de 2025, ambos asistieron juntos a la boda de Andrea González Carrillo en Tepoztlán, lo que dio claves a los fans de que algo más sería posible.

¿Cómo se conocieron Andrea y Luis Carlos?

Fue justo hace seis años que Luis Carlos nos contó en exclusiva cómo conoció a la conductora y, curiosamente, no fue a través de su tío Pepillo Origel.

“En un centro comercial al Sur de la Ciudad de México ella iba caminando y se le cayeron unos papeles, fue muy chistosa la historia. Yo recogí los papeles para dárselos a la mujer que se le habían caído, sin saber que era Andrea Legarreta, cuando la vi, pues claro que la ubiqué y le comenté: ‘Yo soy sobrino de Pepillo’ y me dijo: ‘¿Cómo crees?, hay que mandarle una foto de que nos encontramos’, y se la mandamos; empecé a seguir a Andrea en redes sociales y ella empezó a ver todo lo que yo hacía, empezamos a tener una relación muy padre, me invitó a una premier de sus hijas, conocí a Erik (Rubín) y me invitaron al proyecto de Commando Studio”, relató Luis Carlos, quien en ese 2020 ya llevaba tres años en Commando Studio, que pertenece a Andrea Legarreta y Erik Rubín.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

• Luis Carlos Origel es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel, quien también es su padrino de Primera Comunión.

• Estudió la carrera de Administración de Negocios.

• Hizo carrera como futbolista y jugó en dos equipos de segunda división en el Estado de México, en el Real Cuautitlán y en Teca.

• Mantiene un perfil discreto. No obstante, en los últimos años ha colaborado en N+ y Hoy con cápsulas sobre bienestar y rutinas fitness.

• Estudió conducción en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y se graduó en septiembre de 2025.

María de Jesús Candedo
Liliana Lejarazu
