“¡Nunca fue un caballero!”: Karyme Lozano habla del bullyng que sufrió por parte de Cristián de la Fuente

Ya se cumplió una década de aquel escándalo en la telenovela Quiero amarte cuando sus protagonistas, Karyme Lozano y Cristián de la Fuente se dieron hasta con el molcajete.

En ese entonces, el galán chileno se encargó de desprestigiar a la actriz, corriendo la voz de que era una diva insoportable y que trataba mal a sus compañeros de elenco. Algunos se lo creyeron, otros lo dudaron; pero lo cierto es que Karyme vivía un infierno, llegaba llorando a Televisa y sólo continuó en el melodrama por profesionalismo.

Sin duda, fue un oscuro episodio que la hizo comprender que en la vida real también existen los villanos.

“En el momento que la viví (violencia psicológica) me costó trabajo porque nunca había experimentado una situación así, pero me dio esa fuerza, la fortaleza que necesitaba y entonces aprendí a parar, o sea, hay que entender que al bullying hay que detenerlo inmediatamente porque si lo permites, se sigue de largo. Yo aprendí muchas cosas y, honestamente, me hizo más fuerte, me hizo más caritativa, así que, después de todo, agradezco la experiencia porque ahora también puedo hablarlo con mis hijos y enseñarles que no deben hacer eso, ni dejar que se los hagan”, dice la artista en entrevista con TVyNovelas.

Para la actriz que celebra 30 años de carrera mientras graba Minas de pasión, esos ataques no minimizaron su entrega, pues cumplió con el productor Carlos Moreno y llegó hasta el capítulo final, contra todo pronóstico.

“Mi carrera siempre ha sido muy firme, he dado grandes pasos, gracias a Dios eso fue algo más como personal, pero aprendí y crecí, ahora soy quien soy gracias a esas experiencias”.

Identificar esas banderas rojas ya no son un problema para Karyme, pues sabe perfectamente cuando alguien trae las mismas intenciones.

“Ya lo hago rápido, te das cuenta cuando alguien quiere faltarte al respeto. Pero es que casi nunca me ha tocado. O sea, imagínate que en tres décadas de carrera, he tenido grandes compañeros con los que me he llevado maravillosamente bien. Sólo fue esa vez y otra con alguien x, pero, por ejemplo, nunca ha sido con mujeres, yo con las mujeres siempre me he llevado de maravilla, siempre. O sea, fueron dos varones, bueno, ni varones son. No son caballeros, nunca lo fueron, pero en fin, de tantos compañeros sólo me ocurrió con dos personas”.

A estas alturas, Karyme prefiere pasar la página y desearles lo mejor, pese a que nunca recibió unas disculpas.

“Ya no creo que lleguen porque no se ve que estas personas hayan cambiado, pero no me importa, les deseo que Dios los bendiga y que a mí me bendiga más. Sólo quiero decirle a la gente que paren inmediatamente una situación de este tipo y que vayan con una autoridad, vayan con Recursos Humanos, no pueden tener miedo y no se pueden dejar, deben hablarlo para que paren a esa persona”. En revistas y programas de televisión se dieron muchas versiones del problemón que había en Quiero amarte, pero la más perjudicada ante el ojo público fue Karyme a quien tildaron de complicada.

“Tampoco es que me haya afectado porque era como un circulito, era su circulito y me sirvió para ser más fuerte, más viva, porque yo soy muy noble, o sea, tengo un corazón súper, súper noble, yo creo que todo el mundo es noble y aprendí que no era así, lamentablemente”.