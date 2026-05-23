Alejandro Marcovich está en terapia intensiva y en coma; esto le pasó al ex integrante de Caifanes

“Alejandro Marcovich está en buenas manos”, informó su familia a través de un comunicado en el que trató de tranquilizar a sus fans.

Este viernes, se confirmó que el músico, columna central del grupo Caifanes, se encuentra en estado de coma.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital.

La Sociedad de Autores y Compositores de México publicó un mensaje en sus redes sociales para solidarizarse con la familia y rezar por la recuperación del músico.

La Sociedad de Autores y Compositores de México expresa su solidaridad y deseos de pronta recuperación para Alejandro Marcovich, músico, guitarrista, arreglista y socio de nuestra institución.



Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y… pic.twitter.com/m8HF04Ha4Q — SACM México (@SACM_Oficial) May 23, 2026



Marcovich es reconocido como un músico innovador y su aporte al sonido con el que Caifanes revolucionó el rock en México y Latinoamérica es inobjetable.

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Sin embargo, desde hace tres décadas mantiene una pugna con Saúl Hernández, el vocalista de la banda, con quien tiene diferencias creativas y personales que provocaron la ruptura de Caifanes.

Marcovich y Hernández se disputan, entre otras cosas, el porcentaje de aportación creativa al rock de Caifanes.

Tuvieron un breve reencuentro en 2011, luego de que se supo que Marcovich tenía cáncer en el cerebro pero volvieron a romper en 2014 y desde entonces están peleados.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

En el comunicado, la familia explica:

“El músico se encuentra en estado de coma, en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”.

Estimados medios de comunicación, jefes de prensa y público en general.



Se hace de su conocimiento el estado de salud actual del Maestro Alejandro Marcovich.

Agradecemos profundamente sus oraciones, muestras de cariño y buenos deseos.

Atte. Familia Marcovich Martínez pic.twitter.com/0jJyytoUPA — Fabián Jiménez N. (FAJINA) 💧 (@FABIAN7511) May 22, 2026

Se informa también que está en tratamiento con médicos especialistas y acompañado de su esposa e hijos.

