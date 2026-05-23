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Participante de ‘Survivor’ que perdió una pierna ES DECLARADO GANADOR tras final anticipado

La temporada 2026 del reality de Grecia llegó a su final después del grave accidente de Stavros Floros, quien se llevó un premio millonario.

Mayo 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Stavros-Floros.jpg

Stavros Floros fue el ganador de ‘Survivor Grecia 2026'.

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“Es un verdadero ‘Survivor’”.

La temporada 2026 de ’Survivor’ en Grecia llegó a su fin inesperadamente. Fue la producción y la cadena SKAI decidieron terminar anticipadamente el reality luego del accidente que sufrió Stavros Floros, el participante que perdió una pierna.

El terrible accidente provocó conmoción internacional debido a que el concursante resultó gravemente herido durante un descanso de las grabaciones en República Dominicana.

Floros, de 21 años, practicaba pesca submarina cuando fue golpeado por una embarcación turística, lo que le provocó la amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla y lesiones severas en el tobillo derecho.

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Tras el fatal incidente, la emisión fue suspendida temporalmente mientras se investigaban las circunstancias. Sin embargo, días después se confirmó que la temporada no continuaría y en un último consejo el conductor Giorgos Lianos indicó la decisión final: Stavros Floros sería reconocido como ganador.

El presentador explicó que el premio de 250 mil euros sería entregado a Stavros, a quien definió como un “verdadero ’Survivor’’ por la fortaleza que ha mostrado tras el accidente.

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“Para nosotros, y estoy seguro de que para ustedes también, el ganador del ‘Survivor’ de este año y de los 250 mil euros es Stavros. Porque es un verdadero ‘Survivor’”, expresó Lianos.

El anuncio provocó una fuerte reacción entre los participantes, quienes también reconocieron la ayuda de Manos Malliaros, concursante que estuvo presente durante el incidente y que habría colaborado para auxiliar a Floros en los primeros momentos posteriores al accidente.

NO TE VAYAS SIN LEER: Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente

En tanto, Stavros permanece bajo observación médica en Estados Unidos, acompañado por familiares y miembros de la producción, quienes continuarían brindándole apoyo durante su tratamiento y recuperación.

Survivor ganadores
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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